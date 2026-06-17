PM prende dois homens e apreende arma e drogas durante Ação

Por PM/RO

Publicada em 17/06/2026 às 13h40

Durante patrulhamento tático pelo bairro Orleans, policiais militares avistaram um motociclista identificado pelas iniciais J.A.S., de 32 anos, saindo de uma residência localizada na Rua 7603 e conduzindo uma motocicleta Honda Bros. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e acelerou bruscamente na tentativa de deixar o local, despertando a suspeita da equipe.

A abordagem ocorreu poucos metros depois, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida Mamede Abraão Júnior. Durante a revista pessoal, o próprio suspeito informou que carregava uma porção de droga no bolso e seguia para um posto de combustíveis da cidade para entregar o material a um motorista que desconhecia.

Com as informações obtidas, os militares seguiram até a residência indicada, onde foram recebidos por outro homem identificado pelas iniciais W.A.B.A., de 34 anos, conhecido pelo apelido de “Vovô”.

Durante as buscas, os policiais localizaram, escondidos em um guarda-roupa, uma pistola calibre .380 da marca Taurus com sinais de adulteração na numeração, dois carregadores, sendo um deles municiado, além de 13 munições intactas, porções de cocaína, duas balanças de precisão e R$ 114 em dinheiro.

Em outro cômodo da residência também foram encontradas porções de maconha embaladas em invólucros plásticos.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a arma apreendida possuía registro de extravio ocorrido em 2021, no município de Porto Velho. Questionado sobre o armamento, o morador afirmou ser cadeirante e alegou que mantinha a pistola para sua própria proteção, sem informar como a adquiriu.

Antes da condução à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), devido à condição física do suspeito e à necessidade de troca de fralda, policiais localizaram ainda uma terceira porção de maconha escondida próxima a uma escara na região das nádegas.

A motocicleta utilizada por J.A.S. foi removida ao pátio da Ciretran em razão das infrações de trânsito constatadas durante a ocorrência.

Os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram apresentados na UNISP de Vilhena, onde permaneceram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.