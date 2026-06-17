Pré-candidatos Hildon e Fúria já contam com vices, Família Carvalho articula Câmara e Assembleia, quem será o campeão de votos a estadual?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/06/2026 às 14h10

Pré-candidatos – Dos pré-candidatos a governador que estão em pré-campanha e já aparecem em pesquisas e enquetes realizadas pelas emissoras de rádio, TV e sites, em várias oportunidades citamos que somente o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB) já estaria com a chapa majoritária definida com o nome do vice, no caso o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal). Mas o pré-candidato do PSD, ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria também já tem um vice definido, o ex-deputado estadual, radialista, proprietário do Grupo Sic de Comunicação Everton Leoni PSD). Como a previsão é de uma campanha acirrada à sucessão estadual, investir desde com a pré-campanha e já com os vices definidos é importante e certamente Hildon e Fúria estão somando pontos importantes, caminho que já está sendo seguido por Fúria/Leoni.

Vices – A definição da chapa completa, governador e vice é fundamental na pré-campanha. Os demais políticos, que disputarão cargos nas eleições gerais de outubro também devem se apresentarem como pré-candidatos, antes mesmo das convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), pois já estarão compondo grupos visando a campanha direta, após a abertura do período para as propagandas, horário no rádio e TV, além de espaços nos demais órgãos de comunicação e redes sociais. Outro item importante. Quem disputa cargo público sabe que está sujeito a críticas nos veículos de comunicação e principalmente nas redes sociais. Quem expõe o nome mais cedo, “apanha” primeiro, mas tem tempo para se defender ou tomar as medidas necessárias, inclusive judiciais, se for o caso. Já durante a campanha, após as convenções, o tempo é curto até às eleições e nem sempre se consegue justiça para uma informação capciosa, fake news. Após a votação à “vaca já foi para o brejo”, diz o velho, mas sempre atual jargão popular.

Eleições – A corrida eleitoral deste ano já começou, mesmo sem a realização de as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto). E como sempre ocorre nos bastidores, há uma ampla discussão sobre quem será o mais bem votado no Estado aos cargos de governador, das duas das três vagas ao Senado, das oito cadeiras na Câmara Federal e 24 na Assembleia Legislativa. Na disputa das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Marcos Rogério, presidente regional do PL, e Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado há vários pretendentes. Confúcio como sempre, ainda não abriu a pré-campanha, que era a governador (cargo que ele ocupou em dois mandatos seguidos) ou à reeleição). Em encontro político Ji-Paraná chegou a convidar o empresário Airton Gurgacz, que foi seu vice no primeiro mandato (também foi deputado estadual), recebeu para concorrer ao mesmo cargo em parceria com ele. Mas posteriormente, disse publicamente, que o projeto era a reeleição. Há quem afirme, que provavelmente Confúcio não será candidato a nenhum cargo...

Eleições II – Nas eleições de 2022 o deputado estadual Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) foi o mais bem votado somando 25.603 votos. Quem conhece o trabalho de Laerte, que já foi prefeito de Alvorada do Oeste, antes de se eleger deputado e cumpre o terceiro mandato consecutivo. Está muito bem cotado para se reeleger com a maior votação do Estado nas eleições de outubro. Mas tem adversários fortes, como Yeda Chaves (UB), a segunda mais bem votada em 2022 com 24.667, e Ismael Crispin (PP) terceiro colocado somando 23.417. Todos são pré-candidatos à reeleição e cada um somou mais de 20 ml votos em 2022 e com chances reais de não só manter, como ampliar a votação de a eleição anterior. Dos 24 deputados 21 buscarão um novo mandato nas eleições deste ano e trabalhando muito para conseguirem o objetivo.

Eleições III – Está sendo formatada uma situação que poderá provocar uma reviravolta no quadro sucessório para a Câmara Federal e Assembleias Legislativa. Há quem afirme o deputado federal Maurício Carvalho, que assumiu recentemente a presidência da Federação PP-UB no Estado. Ele poderá não concorrer à reeleição e sim a deputado estadual. O assunto é comentado nos bastidores, mas o martelo, ainda, não estaria batido. No caso de Maurício abrir da candidatura à reeleição, sua irmã, Mariana, seria o nome à Câmara Federal, cargo que ela já ocupou e Maurício a deputado estadual, inclusive o projeto, para no caso de se eleger, o que a princípio não seria muito difícil, já trabalhar a presidência do Legislativo Estadual para a próxima legislatura. Assim, o grupo liderado pelo ex (vice-governador, deputado federal e vereador em Porto Velho), Aparício Carvalho, presidente regional do Republicanos, pai de Maurício e Mariana estaria consolidado, politicamente, municipal, estadual e nacionalmente. Quem viver verá...

Respigo

Na sessão ordinária na manhã de hoje (17) da Assembleia Legislativa (Ale), conhecido e experiente deputado estadual disse que é contrário às sessões virtuais, que se tornaram frequentes, após o período de pandemia. Interessante, que tanto na de hoje como em recente sessão anterior ele estava participando online!!! +++ No dia 7 de julho será realizado o 2º Encontro do Chocolate em Ji-Paraná com participações de empresários, produtores, especialistas e parceiros na cadeia produtiva. A iniciativa é do Sicoob Centro e Sebrae-RO com apoio da Prime House, Cacauron e Cacau de Rondônia +++ A previsão é de 200 participantes entre empresários, cooperativas, produtores e representantes de vários segmentos. O encontro visa promover conexões entre segmentos da cadeia produtiva, oportunizar negócios e ampliar a visibilidade do chocolate rondoniense, que tem ótimo mercado nacional devido a qualidade do cacau produzido no Estado +++ Messi está com 38 anos e participa de sua sexta Copa do Mundo pela Argentina. E demonstrou estar em forma marcando os três da sua seleção no jogo de estreia contra o Argélia marcando os três gols argentinos na terça-feira (16).

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