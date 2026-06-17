Candidatos já podem realizar a apresentação da documentação para dar continuidade ao processo seletivo da Saúde

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 14h48

Atenção, candidatos do Processo Seletivo Simplificado da Saúde! Os candidatos classificados no Edital nº 001/SEMAD/SEMUSA/2026 já podem realizar a apresentação da documentação para dar continuidade ao processo.

Período: até 19 de junho

Horário: das 7h30 às 13h30

Local: GGRH/SEMAD – Av. 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá

Não se esqueça de levar toda a documentação exigida no edital. A apresentação correta dos documentos é fundamental para a continuidade da contratação.

Consulte o edital completo e confira a lista de documentos necessários em nosso site:ji-parana.ro.gov.br