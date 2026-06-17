Serviços de manutenção na RO-135 entre Vila Marcão e Porto Rolim do Guaporé são iniciados

Por Ricardo Barros

Publicada em 17/06/2026 às 14h31

O governo de Rondônia deu início, na segunda-feira (15), aos serviços de manutenção e melhorias em aproximadamente 114 quilômetros da RO-135, conhecida como Linha 156, no trecho que liga o distrito de Vila Marcão ao Porto Rolim do Guaporé, no município de Alta Floresta d’Oeste.

Os trabalhos de reconformação da plataforma (patrolamento) fazem parte do plano anual de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas e, são executados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura viária são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento regional e garantir qualidade de vida à população. “As estradas que ligam comunidades, movimentam a economia e asseguram o transporte da produção que fortalece o estado. Seguimos trabalhando para manter a malha viária em condições adequadas de uso, beneficiando quem vive, produz e trafega por essas regiões”, salientou.

O residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, enfatizou que as melhorias beneficiam diretamente moradores, produtores rurais e turistas que utilizam a rota diariamente. “Essa é uma importante via de acesso aos distritos de Izidolândia e Porto Rolim do Guaporé. Além de ser estratégica para o escoamento da produção do agronegócio, também é utilizada por turistas de Rondônia, de outras regiões do Brasil e até de países vizinhos que se deslocam ao Porto Rolim em busca da tradicional pesca esportiva.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que os serviços integram o planejamento permanente do órgão para garantir a conservação da malha viária estadual e melhores condições de tráfego ao longo do ano. “Essas ações fazem parte do plano anual de manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas. O objetivo é preservar a trafegabilidade, oferecer mais segurança aos usuários e garantir que as estradas continuem cumprindo seu papel estratégico no escoamento da produção agrícola e pecuária, além de atender às necessidades das comunidades que dependem dessas vias diariamente.”

A execução dos serviços integra a política de aprimoramento da infraestrutura viária do governo do estado, promovendo mais segurança, eficiência logística e desenvolvimento para a população.