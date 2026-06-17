Caiado defende corte imediato de 25% nos gastos dos Poderes para enfrentar crise fiscal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/06/2026 às 14h22

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que, se eleito, pretende promover um corte imediato de 25% nos orçamentos dos Poderes da República como uma das primeiras medidas para enfrentar a crise fiscal brasileira. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Poder Entrevista, do portal Poder360.

Ao ser questionado sobre quais medidas adotaria para equilibrar as contas públicas, Caiado defendeu uma redução ampla de despesas envolvendo Executivo, Legislativo, Judiciário e tribunais. Segundo ele, o ajuste deve começar pela própria máquina pública para que o governo tenha legitimidade ao propor mudanças mais profundas.

“Primeiro é dar o bom exemplo, como eu fiz em Goiás, cortar na carne. Cortar na carne do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos Tribunais”, afirmou. Em seguida, ao ser questionado se reduziria os orçamentos desses órgãos, respondeu: “Sem dúvida. Um corte imediato de 25%, para você ter credibilidade para poder avançar em outras correções”.

Durante a entrevista, o ex-governador de Goiás criticou a atual situação fiscal do país, argumentando que a carga tributária brasileira já atingiu níveis elevados e que não há espaço para aumento de impostos. Caiado também apontou os juros altos como um dos principais obstáculos ao crescimento econômico e à sobrevivência de empresas de diferentes portes.

O pré-candidato afirmou ainda que pretende levar para o plano nacional medidas de austeridade adotadas durante sua gestão em Goiás, destacando que encerrou o mandato com equilíbrio fiscal, superávit e recursos em caixa. Para ele, a recuperação das finanças públicas passa pela redução de despesas governamentais antes da criação de novos tributos ou programas de arrecadação.

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