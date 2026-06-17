Jean Oliveira tem indicação atendida pelo Governo e garante melhorias na RO-135 entre Vila Marcão e Porto Rolim do Guaporé, em Alta Floresta

Por Ricardo Barros

Publicada em 17/06/2026 às 14h20

A união de esforços entre o mandato do deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), Jean Oliveira, e os vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Álvaro Bueno e Tia Fia, resultou no início dos serviços de manutenção e recuperação da RO-135, conhecida como Linha 156, no trecho que liga Vila Marcão ao Porto Rolim do Guaporé.

Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira (15) e estão sendo executados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Rolim de Moura. Ao todo, aproximadamente 114 quilômetros da rodovia receberão serviços de reconformação da plataforma (patrolamento).

A demanda foi levada ao deputado Jean Oliveira pelos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia, que apresentaram as dificuldades enfrentadas por moradores, produtores rurais e usuários da rodovia. Sensível ao pedido, o parlamentar formalizou a solicitação junto ao Governo do Estado e ao DER, reforçando a importância estratégica da via para a região.

Jean Oliveira destacou a atenção do Governo de Rondônia às necessidades da população e agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela sensibilidade em atender à solicitação. “Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha por atender essa importante solicitação do nosso mandato, construída a partir das demandas apresentadas pelos vereadores Álvaro Bueno e Tia Fia. A RO-135 é uma estrada fundamental para o escoamento da produção, para o transporte escolar, para o deslocamento das famílias e também para o turismo da nossa região. Ficamos felizes em ver que o pedido foi atendido e que os trabalhos já estão sendo executados, beneficiando diretamente quem depende dessa rodovia todos os dias”, afirmou o deputado.

O vereador Álvaro Bueno ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo municipal e o deputado estadual na busca por soluções para as demandas da população. “Agradeço ao deputado Jean Oliveira por ouvir nossa reivindicação e levar essa demanda com seriedade ao Governo do Estado. Essa era uma necessidade das comunidades que utilizam essa estrada, principalmente os produtores rurais e moradores da região. Hoje celebramos o início desses serviços que trarão mais segurança e melhores condições de tráfego para todos”, destacou.

Já a vereadora Tia Fia enfatizou que o atendimento da solicitação demonstra compromisso com quem vive na zona rural e depende da rodovia diariamente. “Nossa gratidão ao deputado Jean Oliveira pelo empenho e pela atenção dada ao pedido que apresentamos. Quem vive e trabalha nessa região conhece a importância dessa estrada. Ver as máquinas em ação significa mais dignidade, segurança e tranquilidade para centenas de famílias que utilizam a RO-135 diariamente”, afirmou.

A RO-135 possui papel estratégico para Alta Floresta D’Oeste e região, garantindo acesso aos distritos de Izidolândia e Porto Rolim do Guaporé, além de ser uma importante rota para o escoamento da produção agrícola e pecuária e para o fortalecimento do turismo local, especialmente da pesca esportiva.

Com o início dos trabalhos, a expectativa é de que a trafegabilidade da rodovia seja significativamente melhorada, beneficiando moradores, produtores e visitantes que utilizam o trecho ao longo de todo o ano.