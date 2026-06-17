Policial aposentado reage a tentativa de assalto e adolescente é baleado

Por pvhnoticias.com

Publicada em 17/06/2026 às 09h30

Um adolescente foi apreendido após ser baleado durante uma tentativa de roubo a uma residência na noite desta terça-feira (16), no bairro Planalto, zona leste em Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição formada pelos sargentos Sarmento e Saraiva, além do cabo Castro Aguiar, foi acionada pelo CIOP para atender uma ocorrência de roubo em andamento.

No local, o morador relatou que havia acabado de chegar em casa quando uma familiar ouviu barulhos vindos dos fundos do quintal. Em seguida, ele também percebeu sons de pessoas pulando o muro da residência.

Ao verificar a situação, o homem, que é policial militar, saiu por uma lateral do imóvel e avistou três suspeitos. Segundo ele, um dos invasores estava armado com uma espingarda caseira e os outros dois portavam facas.

Ainda conforme o relato, o suspeito armado apontou a arma em sua direção, momento em que o policial reagiu à ameaça e efetuou quatro disparos com uma pistola calibre .40. Os criminosos fugiram logo após os tiros.

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram uma espingarda artesanal calibre 28 municiada com um cartucho, além de duas facas.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu a informação de que um indivíduo com ferimento provocado por disparo de arma de fogo havia sido localizado em uma rua próxima. Os policiais foram ao endereço e encontraram o adolescente com um ferimento no cotovelo direito.

O jovem foi reconhecido como um dos participantes da tentativa de assalto. Ele recebeu atendimento médico de uma equipe da UPA e posteriormente foi encaminhado ao Hospital João Paulo II.

Após os procedimentos médicos, o adolescente foi apreendido e apresentado no Departamento de Flagrantes, acompanhado do pai, para as providências cabíveis.

A polícia apreendeu uma espingarda caseira, um cartucho calibre 28 e duas facas. Os demais envolvidos não foram localizados e seguem sendo procurados.