Operação Força Total apreende arma, drogas e recupera veículo roubado

Por Newsrondonia.com

Publicada em 17/06/2026 às 09h15

Uma operação da equipe de Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou na prisão de um suspeito de roubo e na apreensão de um adolescente na zona Sul de Porto Velho na terça-feira (16).

A ação, realizada no âmbito da Operação Força Total, visava capturar os responsáveis por um assalto ocorrido horas antes em uma loja situada na Avenida Jatuarana. O monitoramento por rastreamento de uma motocicleta de aplicativo utilizada pelos criminosos foi decisivo para o êxito da diligência.

Informações compartilhadas pelo Núcleo de Inteligência do 1º BPM e pelo BPTAR permitiram que a polícia rastreasse a movimentação dos suspeitos. Após a identificação de um dos endereços envolvidos, os agentes localizaram o adolescente que havia transportado a motocicleta, de placa SVB-0D28, para ocultá-la em uma residência na Rua Mister Mackenzie. O menor indicou aos policiais o paradeiro do segundo suspeito, que foi encontrado em um imóvel próximo.

Durante as buscas autorizadas nos locais, a equipe militar apreendeu uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, com numeração suprimida, além de munições intactas. Também foram encontrados porções de crack, maconha e cocaína, balanças de precisão e materiais para o embalo de entorpecentes, além de um relógio cuja origem será investigada. O material e os detidos foram apresentados no Departamento de Flagrantes.

O suspeito adulto, apontado como participante direto do roubo ao estabelecimento comercial, responderá por crimes de roubo, posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. A polícia investiga ainda o papel do adolescente, que teria auxiliado na logística de ocultação do veículo utilizado no crime. A operação reforça o combate à criminalidade na região Sul, retirando armamento e drogas de circulação e garantindo a restituição de bens às vítimas.