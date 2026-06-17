Grávida, esposa de Endrick comenta mudanças no corpo:

Por IG

Publicada em 17/06/2026 às 10h48

Gabriely Miranda, de 24 anos, mostrou que está encarando a primeira gravidez com muito bom humor. Nesta terça-feira (16), a influenciadora usou as redes sociais para comentar uma das mudanças mais comuns da gestação e divertiu os seguidores ao falar sobre o surgimento de espinhas no rosto.

Nos stories do Instagram, Gabriely compartilhou uma foto em frente ao espelho, exibindo de perto algumas marcas na pele provocadas pelas alterações hormonais típicas desse período. Longe de demonstrar incômodo, a esposa de Endrick preferiu levar a situação na brincadeira.

Gabriely e Endrick anunciaram a espera pelo primeiro filho em abril deste ano. Na ocasião, o casal compartilhou a novidade em uma publicação conjunta nas redes sociais.

"Agora somos cinco", escreveram os dois na legenda, fazendo referência não apenas ao bebê, mas também aos dois cachorros de estimação da família.

Pouco tempo depois, em maio, os futuros papais revelaram o sexo do bebê e comemoraram a chegada de um menino.

Momento especial para Endrick

A gravidez acontece em meio a uma fase marcante na carreira do atacante. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, Endrick vive a expectativa de conquistar espaço no principal torneio do futebol mundial.

O Brasil estreou na competição no último sábado (13), em Nova Jersey, diante do Marrocos. Na ocasião, o atacante começou a partida no banco de reservas, acompanhando de perto o primeiro compromisso da equipe na busca pelo hexacampeonato.

Enquanto Endrick se dedica aos desafios dentro de campo, Gabriely segue compartilhando com os fãs os bastidores da gestação, que já se tornou um dos assuntos mais acompanhados pelos admiradores do casal nas redes sociais.