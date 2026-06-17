A fila andou? Virginia comenta affair com goleiro da Nigéria

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 17/06/2026 às 10h57

A equipe de Virginia Fonseca se pronunciou nesta terça-feira (16) para desmentir os rumores de que a influenciadora digital teria se encontrado com o goleiro nigeriano Maduka Okoye durante a Copa do Mundo de 2026. A especulação ganhou força nas redes sociais após a circulação de supostas imagens que mostrariam os dois juntos nos bastidores do torneio.

Desde o início da competição, Maduka Okoye tem chamado atenção dos internautas mesmo sem estar entre os protagonistas dentro de campo. O atleta nigeriano viralizou nas redes sociais por sua aparência e conquistou uma legião de admiradores, acumulando comentários e compartilhamentos em diversas plataformas.

Nos últimos dias, porém, o nome do goleiro passou a ser associado a Virginia Fonseca. Perfis nas redes sociais começaram a divulgar supostos registros do jogador ao lado da influenciadora, alimentando especulações sobre uma possível aproximação entre os dois.

As imagens rapidamente repercutiram entre os seguidores da empresária e deram origem a diversos comentários sobre um eventual encontro durante a cobertura da Copa do Mundo.

Assessoria nega encontro

Diante da repercussão, a equipe de Virginia decidiu esclarecer o caso. Em nota enviada à imprensa, a assessoria da influenciadora afirmou que as fotografias compartilhadas na internet não são verdadeiras e que os registros foram manipulados.

Com o posicionamento oficial, a equipe da empresária negou qualquer encontro entre Virginia e o goleiro nigeriano, colocando fim aos rumores que tomaram conta das redes sociais ao longo do dia.

Virginia está nos Estados Unidos

Virginia está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo de 2026 a trabalho. A influenciadora tem compartilhado com os seguidores os bastidores da cobertura do torneio, além de compromissos profissionais realizados durante a estadia no país.

A influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento de sete meses em maio de 2026, pouco depois de uma viagem da empresária a Madri, na Espanha. Na ocasião, o término foi atribuído ao desgaste provocado pela rotina intensa e pela distância entre os dois. Ao comunicar a separação, Virginia fez uma reflexão sobre amor-próprio e limites pessoais, afirmando ter aprendido a "nunca negociar aquilo que é inegociável".

Apesar do rompimento, os rumores de uma possível reconciliação voltaram a ganhar força nos últimos dias. A especulação começou após a influenciadora revelar que recebeu um buquê com cerca de 250 rosas vermelhas, avaliado em aproximadamente R$ 11 mil. Embora ela não tenha revelado o remetente, internautas apontaram Vini Jr. como o responsável pelo presente, especialmente depois que o jogador comentou a publicação com um emoji de coração.