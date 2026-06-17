Jovens da Rádio Farol transformam paixão junina em sonho no Arraiá do Bera

Por Jhon Silva

Publicada em 17/06/2026 às 12h02

Quando Arthur Melo tinha apenas oito anos de idade, o que mais chamava sua atenção nas noites de arraial eram as luzes, as cores e a emoção que tomavam conta da arena. O que ele não imaginava era que, alguns anos depois, estaria entre os personagens principais de uma das quadrilhas mais tradicionais de Rondônia.

Hoje, aos 16 anos, Arthur carrega no peito o orgulho de representar a Quadrilha Junina Rádio Farol, agremiação fundada em 1997. Considerada uma das mais tradicionais do estado, a quadrilha foi uma das 11 juninas que se apresentaram em 2025 e é responsável por escrever uma das trajetórias mais vitoriosas da cultura popular rondoniense, acumulando diversos títulos conquistados ao longo das últimas décadas.

"Eu comecei na Rádio Farol lá por volta de 2018, com 8 anos de idade mais ou menos, e tô seguindo até hoje. Comecei como brincante e hoje sou escrivão na quadrilha adulta. Já dancei de escrivão na mirim e agora estou vivendo essa experiência na adulta. A Rádio Farol é um sentimento muito grande. É uma das maiores do estado e é muita emoção estar aqui", conta Arthur.

A trajetória do jovem representa a essência do movimento junino: crianças que entram na quadrilha movidas pela curiosidade e pela diversão e acabam encontrando um espaço de crescimento, amizade e pertencimento.

E histórias como a dele não são raridade dentro da Rádio Farol.

Foi acompanhando as apresentações da quadrilha ainda do lado de fora da arena que Yago Rodrigues começou a sonhar em fazer parte daquele espetáculo. A paixão nasceu em família e, quando surgiu a oportunidade, ele não pensou duas vezes.

“Eu entrei em 2023 na mirim como brincante e tô aí até hoje. Sempre foi uma paixão minha. Eu ia para o Flor do Maracujá assistir a Rádio Farol. Minha família já foi da Rádio Farol, então sempre foi uma coisa de família mesmo”.

Reconhecida pelos espetáculos grandiosos e pela valorização da cultura amazônica, a Rádio Farol chega ao Arraiá do Bera 2026 carregando não apenas a responsabilidade de representar sua história, mas também o sonho de centenas de brincantes que dedicam meses de preparação para os poucos minutos de apresentação na arena.

Neste ano, as quadrilhas juninas terão um palco inédito para mostrar seus espetáculos. Pela primeira vez, as apresentações acontecerão no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, entre os dias 25 e 28 de junho, durante o Arraiá do Bera, promovido pela Prefeitura de Porto Velho.

Além da valorização cultural, a competição contará com premiação total de R$ 45 mil. A quadrilha campeã receberá R$ 20 mil, enquanto o segundo e o terceiro colocados serão premiados com R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Expectativa para o novo espaço e para a disputa aumenta a cada ensaio

A expectativa para o novo espaço e para a disputa aumenta a cada ensaio.

"A expectativa tá a milhão. A gente tá ensaiando muito e estamos com a expectativa lá em cima para trazer esse título para a Rádio Farol", afirma Arthur.

Yago compartilha do mesmo sentimento e destaca a dedicação dos integrantes nos dias que antecedem a apresentação.

"É ensaio todo dia, a semana toda. Tem ensaio de personagem, ensaio da quadrilha. É cansativo, mas se Deus quiser vai dar um bom resultado", diz o jovem.

Para a Prefeitura de Porto Velho, o Arraiá do Bera representa mais do que uma competição. O evento fortalece as tradições populares, movimenta a economia criativa e cria oportunidades para que novas gerações mantenham viva a cultura junina da capital.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do evento para a valorização das quadrilhas e dos artistas locais. "Estamos preparando um grande arraial para Porto Velho, valorizando a nossa cultura, nossos grupos folclóricos e toda a dedicação das quadrilhas juninas. O Arraial do Béra nasce para fortalecer ainda mais essa tradição tão importante para a nossa identidade cultural e para proporcionar ao público um espetáculo inesquecível".

Enquanto a contagem regressiva segue, Arthur, Yago e centenas de integrantes da Rádio Farol continuam os ensaios. Afinal, para quem cresceu dentro da quadrilha, subir à arena não é apenas uma apresentação. É a realização de um sonho construído passo a passo, ano após ano, ao som da sanfona, das palmas e da tradição que atravessa gerações.