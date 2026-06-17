Carolina Dieckmmann revela experiências sobrenaturais em A Viagem

Por João Pedro Biott/IG

Publicada em 17/06/2026 às 10h52

A adaptação cinematográfica da novela A Viagem tem dado o que falar, e não apenas pela expectativa do público em ver o clássico de Ivani Ribeiro novamente, mas pela experiência de alguns artistas do elenco. Carolina Dieckmmann , que assume o papel de Diná, vivido por Christiane Torloni em 1994, surpreendeu ao revelar que viveu fenômenos sobrenaturais durante as gravações do filme.

Tudo começou após a atriz abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada sobre a possibilidade de ter passado por experiências marcantes ou espirituais ao longo do trabalho. A atriz então confirmou que o set de gravações foi palco de situações inusitadas.

"Gente, sabe que isso era uma coisa que eu pensava muito, porque eu vi uma vez uma entrevista da Christiane Torloni em que ela fala né, quie aconteceram várias coisas assim durante a gravação da novela. E na filmagem também, do filme, eh aconteceram umas coisas", revelou ela.

Atriz fez mistério

Embora tenha deixado os fãs morrendo de curiosidade com o assunto, Carolina preferiu manter um certo mistério sobre a natureza exata dos eventos, prometendo abrir o jogo apenas quando o projeto estiver mais perto da estreia. "Vou deixar pra contar mais perto do lançamento. Mas aconteceram umas coisas...É meio sem explicação né?", disse ela.

Além do aspecto sobrenatural, Carolina Dieckmmann destacou o desafio técnico e emocional de transpor uma história originalmente criada para meses de exibição em formato de longa-metragem.

Diferente da novela, que se desenrolou ao longo de quase um ano de transmissão na TV Globo, o filme, que estreia ainda neste segundo semestre, precisará condensar toda a carga dramática em cerca de 100 minutos, o que torna a história ainda mais potente.