Ações de limpeza e roçagem avançam em diferentes regiões da capital 

Por Letícia Regis

Publicada em 17/06/2026 às 11h59

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), intensificou os serviços de limpeza urbana e manutenção em mais de 30 pontos da capital. As ações contemplam avenidas, bairros, canais, praças, espaços esportivos, escolas, áreas de lazer e comunidades da zona urbana e rural.

As equipes atuaram em importantes pontos da cidade, como as avenidas Guaporé, Presidente Dutra, Imigrantes, Rio de Janeiro, Jorge Teixeira e Farquar, além de ruas espalhadas pelas Zonas Norte, Leste e Central da capital. Também foram executados serviços de roçagem, recolhimento de resíduos, pintura, limpeza de espaços esportivos e manutenção de vias. O caminhão-pipa atendeu a Vila Cujubim, Vila Princesa e o Mercado do KM 1.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, o volume de frentes de trabalho demonstra o compromisso da gestão em manter a cidade limpa e organizada.

“Estamos mobilizando diversas equipes diariamente para atender todas as regiões da capital. Esse trabalho permanente de limpeza, roçagem e manutenção contribui diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, da saúde pública e da qualidade de vida da população”, destacou o secretário.

Além da remoção de resíduos e da limpeza de áreas públicas, as ações ajudam a prevenir o acúmulo de lixo, melhorar o aspecto visual da cidade e proporcionar mais segurança e bem-estar para moradores e visitantes.

Para o prefeito Léo Moraes, a presença constante das equipes nas ruas reflete o compromisso da administração municipal com o cuidado dos espaços públicos.

“Uma cidade limpa é uma cidade mais saudável, mais acolhedora e com melhor qualidade de vida para todos. Estamos ampliando as ações de limpeza e manutenção porque entendemos que esses serviços impactam diretamente o dia a dia da população e contribuem para construir uma Porto Velho cada vez melhor”.

A programação da Seinfra ocorre de forma contínua e segue um cronograma permanente de atendimento, podendo passar por ajustes conforme as demandas e as condições climáticas.