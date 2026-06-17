Força-tarefa contra incêndios terá 40 brigadistas em atuação durante estiagem    

Por Sema

Publicada em 17/06/2026 às 12h02

A Prefeitura deu mais um passo importante no fortalecimento das ações de prevenção e combate a queimadas. Na útlima terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma sessão do Chamamento Público nº 02/2026, que escolherá uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para atuar na execução dos trabalhos da Brigada Municipal de combate a incêndios urbanos.

Com a definição da OSC parceira, o município amplia sua capacidade operacional para enfrentar as queimadas que se intensificam durante a estiagem, no período de julho a dezembro. Essa força-tarefa vai garantir uma atuação mais coordenada, ágil e eficiente na prevenção, no monitoramento e no atendimento imediato aos focos de incêndio que afetam as áreas urbanas e periurbanas, regiões que historicamente sofrem com os impactos da fumaça e do fogo nessa época do ano.

A estimativa é que a equipe conte com um efetivo de 40 brigadistas, que atuarão em regime de plantões ininterruptos de 24 horas por dia, todos os dias da semana, ao longo de todo o semestre.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou que a iniciativa fortalece a capacidade de resposta do município diante do período crítico de estiagem. “Essa é uma ação estratégica que garante mais agilidade no combate aos incêndios e amplia nossa estrutura de atuação para proteger a população e o meio ambiente”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a medida reforça o compromisso da gestão com o planejamento e a proteção ambiental. “Estamos nos antecipando aos desafios do período de estiagem, com organização, parceria e estrutura para garantir mais segurança à população e mais eficiência no enfrentamento às queimadas”.

A Sema reafirma seu compromisso com a transparência em todas as fases do chamamento público, bem como com a sustentabilidade e a proteção à vida. Com essa iniciativa, a Prefeitura mostra que está se antecipando aos desafios do período mais crítico do ano, investindo em planejamento estratégico e em parcerias sólidas que tornam o município mais preparado para enfrentar as queimadas urbanas.