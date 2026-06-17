Capotamento de caminhonete deixa vitima com múltiplos ferimentos graves

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/06/2026 às 09h00

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (16) mobilizou equipes de resgate na BR-364, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento dramático em que uma das vítimas é socorrida após o capotamento violento de uma caminhonete que seguia pela rodovia federal.

De acordo com as informações apuradas, o motorista perdeu o controle da direção por circunstâncias que ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A caminhonete saiu da trajetória e capotou diversas vezes, ficando completamente destruída. Com a violência do impacto, uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo e sofreu múltiplos ferimentos graves, causando grande preocupação às equipes de socorro que chegaram rapidamente ao local.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, devido à gravidade do quadro clínico da vítima e à necessidade de atendimento especializado imediato, foi acionado o helicóptero do Grupo de Aviação de Estado (GAVE), que realizou o pouso diretamente na rodovia. Médicos e socorristas realizaram procedimentos avançados de suporte à vida, incluindo a intubação ainda no local do acidente. Após ser estabilizada, a vítima foi embarcada na aeronave e transferida em caráter de urgência para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho.