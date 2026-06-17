Campus Guajará-Mirim celebra cultura regional em mais uma edição da tradicional Festa Junina

Por IFRO

Publicada em 17/06/2026 às 14h58

O Ginásio Poliesportivo Afonso Rodrigues foi palco, no último dia 6 de junho, de mais um grande “Arraiá” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas, promovendo integração entre a comunidade escolar e a sociedade local, além de salvaguardar as tradições culturais da região.

Organizado por uma comissão de servidores e alunos da unidade, o festejo deste ano contou com momentos de celebração popular. O público pôde vibrar e se emocionar com as apresentações da animada quadrilha estudantil do IFRO e com toda a tradição e o ritmo do Boi Bumbá Flor do Campo. “Deram um show de identidade e folclore amazônico”, ressaltou a Coordenadora de Comunicação e Eventos (CCOM), Stefhany Melo Pereira.

Stefhany ainda falou sobre o empenho coletivo na realização do evento: “fazer a cobertura e apoiar a organização de uma festa tão querida pela nossa comunidade é sempre uma grande satisfação. O sucesso desse Arraiá é o resultado direto do trabalho em equipe e da energia dos nossos alunos e servidores, que se dedicaram para entregar um evento bonito e acolhedor para Guajará-Mirim.”

Além das atrações, a culinária típica junina marcou presença nas barracas de comidas regionais, fazendo o sucesso da noite. A programação contou ainda com o aguardado show de prêmios, viabilizado graças ao apoio fundamental do comércio e de empresas locais, consolidando importantes parcerias institucionais.