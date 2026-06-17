SINJUR fortalece parceria com Banco do Povo para auxiliar filiados com pequenos negócios

Por SINJUR

Publicada em 17/06/2026 às 14h17

O SINJUR segue ampliando sua atuação social em benefício dos filiados e está fortalecendo a parceria com o Banco do Povo, iniciativa que facilita o acesso a linhas de microcrédito para servidores que desenvolvem atividades empreendedoras, especialmente pequenos agricultores e trabalhadores que possuem negócios próprios.

Por meio da parceria, os filiados podem receber orientação para acesso a financiamentos com condições diferenciadas, destinados à compra de equipamentos, investimentos produtivos e capital de giro.

A iniciativa reforça o compromisso do sindicato com o desenvolvimento econômico e social dos servidores, oferecendo suporte e intermediação quando houver filiados interessados em acessar as linhas de crédito disponibilizadas pelo programa.

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