SINTERO apoia o esporte paralímpico em Rondônia

Por SINTERO

Publicada em 17/06/2026 às 14h12

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia (SINTERO) e a Sociedade Vida Ativa anunciam uma parceria de incentivo ao esporte paralímpico no estado.

A Sociedade Vida Ativa, desenvolve o projeto Basquetebol em Cadeira de Rodas, voltado a atender e promover a inclusão social das pessoas com deficiência no estado de Rondônia.

Através deste projeto, a instituição realizará a III Copa Interestadual de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que acontecerá entre os dias 20 a 23 de agosto de 2026 em Porto Velho, reunindo equipes dos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e da Colômbia.

O SINTERO vai prestar apoio ao projeto, cedendo os alojamentos da Sede Social aos paratletas participantes da Copa.

O Movimentos dos Atletas Paralímpicos de Ariquemes, vem se mobilizando para oferecer às pessoas com deficiência a oportunidade de praticar o basquetebol sobre rodas.

Isso tem sido possível graças à colaboração de entidades como o SINTERO, que apoia essa causa.

Para quem deseja saber mais sobre a Copa, a Sociedade Vida Ativa ou deseja fazer parceria, pode fazer contato com o Sr. Daniel Alves de Souza através do telefone/whatsapp (69) 99289-6941.