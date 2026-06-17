Prefeitura está em regime de colaboração com o Governo para realizar as avaliações formativas

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 14h43

Avaliação Formativa: Cada Aluno no Centro da Transformação Você sabe o que acontece quando município e estado caminham juntos pela educação? Em Espigão d'Oeste, a resposta tem nome: PROALFA e PROAR.

A Prefeitura de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está em regime de colaboração com o Governo do Estado de Rondônia para realizar as avaliações formativas que vão muito além de notas e boletins. O propósito é outro: mapear como cada aluno está aprendendo, identificar onde precisa de mais apoio e garantir que ninguém fique para trás.

Para quem é essa avaliação:

PROALFA: Estudantes do 1º e 5º ano, acompanhando a alfabetização na idade certa e o desenvolvimento das primeiras habilidades

PROAR: Alunos do 8º ano, preparando a transição para o Ensino Médio com mais segurança

As áreas avaliadas são Língua Portuguesa e Matemática, porque acreditamos que ler, interpretar e resolver problemas são ferramentas para a vida inteira. Mas o verdadeiro propósito é outro: entender a realidade de cada turma para planejar o próximo passo com precisão.

O que isso significa na prática? Os dados coletados agora vão direto para as mãos dos professores e gestores escolares. Com essas informações, cada escola pode criar estratégias específicas para recompor aprendizagens, fortalecer o que já vai bem e corrigir rotas quando necessário. É educação com olhar individual, mesmo em turma cheia.

Espigão d'Oeste transforma vidas através da educação. E essa transformação começa quando cada criança, cada jovem, sente que sua aprendizagem importa. Quando o município e o estado se unem, quando professores e famílias caminham juntos, o resultado é uma escola mais justa, mais humana e mais eficiente.

Você faz parte disso. Seja como pai, mãe, estudante, professor ou cidadão espigãoense: acompanhe, participe, cobre e celebre cada avanço. Porque educação de qualidade não é favor, é direito. E em Espigão d'Oeste, esse direito está sendo construído com seriedade, transparência e muito trabalho.

Secretaria Municipal de Educação de Espigão d'Oeste - RO

Juntos por uma educação que transforma.