Neymar ganha presente especial de familiares e amigos:

Por IG

Publicada em 18/06/2026 às 16h12

Em um momento mais leve após o dia exaustivo de trabalho, Neymar foi surpreendido com uma homenagem emocionante preparada por familiares e amigos próximos. O jogador, que atualmente integra a delegação da Seleção Brasileira nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira (18) para agradecer o presente que recebeu após encerrar suas atividades do dia.

O atacante do Santos, que vem trabalhando intensamente para retornar aos gramados após a lesão na panturrilha sofrida em maio deste ano, compartilhou uma imagem de uma bandeira do Brasil repleta de mensagens de carinho e apoio. Emocionado com a homenagem, o craque fez questão de agradecer o gesto. "Família e amigos", escreveu Neymar na publicação, acompanhando a mensagem com um emoji de coração.

O presente carrega um enorme valor afetivo para Neymar. N a bandeira do Brasil, é possível ver as marcas das mãos de suas filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, frutos de seu relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida novamente do jogador.

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As mensagens escritas por amigos e familiares destacavam a confiança na recuperação do craque e a expectativa de vê-lo em campo na Copa do Mundo. "Bora, irmão! Vai com tudo! Tamo junto sempre! Te amo", escreveu Léo. "Vambora, dos meooo! É os gugu! Te amo", declarou JP. "Essa Copa é sua! Deus está com você", afirmou Edson.

As homenagens e palavras de incentivo chegam em um momento crucial da recuperação de Neymar. O jogador teve uma quarta-feira (17) bastante movimentada, quando voltou a pisar no gramado ao lado dos demais atletas da Seleção Brasileira. Já no período da tarde, manteve o foco no tratamento e realizou atividades individuais na academia do hotel onde a delegação está hospedada.

Desfalque e expectativas

Neymar desfalcou a Seleção Brasileira na estreia diante do Marrocos, pela Copa do Mundo, em uma partida que terminou empatada em 1 a 1 e deixou um gosto amargo entre os torcedores.

Agora, as atenções se voltam para o próximo compromisso do Brasil, contra o Haiti. No entanto, o marido de Bruna Biancardi ainda não deve ficar à disposição da comissão técnica. A expectativa é de que Neymar seja relacionado apenas para o confronto diante da Escócia, marcado para a próxima semana.