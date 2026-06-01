Ieda Chaves destina recursos para estruturação de academia da Apae em Alto Alegre

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 01/06/2026 às 13h40

A celebração da entrega de uma academia completa para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Alto Alegre dos Parecis, na última quinta-feira (28), foi marcada por um sentimento de dever cumprido. A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou de perto o resultado do recurso de R$ 80 mil, destinado via emenda individual através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A nova estrutura oferece agora as condições necessárias para reabilitação, fortalecimento muscular e qualidade de vida dos cerca de 150 alunos atendidos. Entre os itens adquiridos estão aparelhos de supino, esteiras, bicicletas verticais, extensores e flexores conjugados, além de kits de halteres e anilhas.

Para Ieda Chaves, ver os equipamentos instalados reforça a essência de sua atuação no Legislativo. "Todo o sentido do meu mandato é este: ter a possibilidade de destinar um recurso que faz a diferença real na vida das pessoas. Ver esses alunos ganhando saúde e autonomia motora é o que dá valor ao nosso trabalho", afirmou a parlamentar.

Ela também destacou a importância da vigilância sobre o uso do dinheiro público. "Não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso dependemos de parceiros que identifiquem onde o investimento será aplicado de forma honesta e transparente. Em Alto Alegre, já somamos quase R$ 1,3 milhão em recursos viabilizados", pontuou.

Legado para a comunidade

A demanda foi apresentada pelo vereador Dedé da Saúde (União Brasil), que acompanhou a entrega e ressaltou o impacto geracional da iniciativa. "O mandato passa, mas o benefício fica. Olhar a alegria dessas crianças e saber que deixamos um suporte que elas continuarão utilizando no futuro é o que define o papel de um representante do povo", declarou o vereador.

Histórico de investimentos

Desde 2023, o município tem recebido atenção constante de Ieda Chaves. Além da academia, os recursos já garantiram a compra de medicamentos e insumos farmacêuticos para a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), manutenção da frota oficial e a aquisição de veículos estratégicos, como uma van executiva de 16 lugares e uma caminhonete para o atendimento à população.

Foto: Larissa Bogo