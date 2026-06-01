Prefeito Affonso Cândido autoriza contratação de cooperativa de catadores de materiais recicláveis

Por Natalino FS

Publicada em 01/06/2026 às 14h13

A Prefeitura de Ji-Paraná deu mais um passo importante para a retomada da Coleta Seletiva no município. Na tarde desta sexta-feira (29), o prefeito Affonso Cândido oficializou a autorização para contratação e credenciamento da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná. (Coocamarji), que será responsável pela execução de atividades como recebimento, triagem, processamento e coleta de materiais recicláveis

A medida representa um avanço significativo na gestão de resíduos sólidos do município, promovendo melhorias na limpeza urbana, na preservação ambiental e na valorização do trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis

Com a autorização assinada, o processo entra em fase final de tramitação e a cooperativa deverá ser oficialmente contratada nos próximos dias, conforme prevê a legislação, por meio de dispensa de licitação. A iniciativa marca o retorno de um serviço que já colocou Ji-Paraná como referência estadual em Coleta Seletiva até o ano de 2021, servindo de modelo para diversos municípios de Rondônia

Desde a interrupção do programa, os materiais recicláveis passaram a ser destinados ao aterro sanitário juntamente com os resíduos comuns, reduzindo o potencial de reaproveitamento e contrariando os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Durante a solenidade, o prefeito Affonso Cândido destacou os benefícios sociais, econômicos e ambientais da retomada da Coleta Seletiva. “Fico muito feliz em assinar este documento, porque conheço a realidade dessas famílias. Hoje autorizamos a retomada da Coleta Seletiva, o que representa um grande avanço para Ji-Paraná. Em vez de pagar para enterrar resíduos recicláveis, vamos investir na reciclagem. Isso é importante para o meio ambiente e também para a geração de emprego e renda para as famílias de catadores”, afirmou

A retomada da Coleta Seletiva fortalece a inclusão social dos trabalhadores da reciclagem, amplia a destinação correta dos resíduos e contribui diretamente para a construção de uma cidade mais limpa, sustentável e comprometida com as futuras gerações

Também participaram da cerimônia o presidente da Coocamarji, Celsos Luiz Moulaz, o secretário da Semeia, João Luiz Barbosa; a deputada federal Silvia Cristina; o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Lemos; o vereador Walisson Amaro; o diretor do Sebrae em Rondônia, Edson da Silva Lemos; e o juiz de Direito Maximiliano Darcy David Deitos.