Prefeitura de Jaru abre inscrições para o 7º Festival Gastronômico

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 14h20

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, abriu nesta segunda-feira (01) as inscrições para o 7º Festival Gastronômico de Jaru, que acontecerá nos dias 10 e 11 de julho, a partir das 17h30, no estádio municipal Leal Chapelão.

Os empreendedores do ramo gastronômico que tenham interesse em participar do festival têm até a próxima sexta-feira (05) para realizarem a inscrição.

Serão disponibilizadas 15 vagas no total, das quais 70% são destinadas a empreendedores domiciliados em Jaru e as 30% restantes para empreendedores de outras cidades de Rondônia.

Os participantes devem comercializar, obrigatoriamente, um prato principal para concorrer no concurso gastronômico e até dois pratos secundários.

As inscrições serão feitas exclusivamente de forma online por meio de formulário eletrônico. Todos os critérios de classificação, documentos necessários e demais informações estão disponíveis no edital de credenciamento.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO DO 7º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE JARU

https://jaru.ro.gov.br/media- wp/2026/06/Festival- Gastronomico-2026.pdf

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

https://docs.google.com/forms/ d/1MrrGdgAnSnFsHC85JJrsvSlK42- AhGgEzhRw3f-yeR8/viewform? edit_requested=true&pli=1