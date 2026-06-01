Prefeitura de Jaru abre inscrições para o 7º Festival Gastronômico

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, abriu nesta segunda-feira (01) as inscrições para o 7º Festival Gastronômico de Jaru, que acontecerá nos dias 10 e 11 de julho, a partir das 17h30, no estádio municipal Leal Chapelão.
Os empreendedores do ramo gastronômico que tenham interesse em participar do festival têm até a próxima sexta-feira (05) para realizarem a inscrição.
Serão disponibilizadas 15 vagas no total, das quais 70% são destinadas a empreendedores domiciliados em Jaru e as 30% restantes para empreendedores de outras cidades de Rondônia.
Os participantes devem comercializar, obrigatoriamente, um prato principal para concorrer no concurso gastronômico e até dois pratos secundários.
As inscrições serão feitas exclusivamente de forma online por meio de formulário eletrônico. Todos os critérios de classificação, documentos necessários e demais informações estão disponíveis no edital de credenciamento.
CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO DO 7º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE JARU
https://jaru.ro.gov.br/media-
CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
https://docs.google.com/forms/
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