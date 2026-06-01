Fim da 13ª RRSI e comercialização de R$ 4,5 bilhões, acreditem o Brasil tem 180 mil Leis, Mendonça percorre o interior visitando parceiros

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/06/2026 às 14h00

RRSI – Na última semana Ji-Paraná, graças a Rondônia Rural Show Internacional-RRSI, concentrou as ações políticas no Estado, tanto no Executivo como no Legislativo. O Governo do Estado e a Assembleias Legislativa (Ale) transferiram as sedes para o segundo maior e mais importante município econômica, social e politicamente do Estado com governador, secretários de Estado e deputados despachando diretamente da maior e mais importante feira do gênero do Norte do País. Em 2025 a comercialização na RRSI, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura-Seagri, que organiza a feira, foi de R$ 5,1 bilhões, um recorde das 12 já realizadas. A deste ano foi a 13ª e, segundo os organizadores, a comercialização foi boa, mas não alcançou o recorde de 2025 e foi de R$ 4,5 bilhões. Em 2025 o público também foi recorde, 446 mil pessoas durante os dias de mostra. A deste ano, foi de 410 mil visitantes.

Eleições – Este ano teremos eleições gerais, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Só não teremos eleições municipais (prefeito, vice e vereador), que foram realizadas em 2024 com os vencedores assumindo em janeiro de 2025. A RRSI foi uma vitrine para os políticos, a maioria em pré-campanha. Durante a semana a maioria de os políticos do Estado, inclusive prefeitos e vereadores estiveram percorrendo o recinto da mostra, pois teremos eleições em outubro. Dos 24 deputados, quem não é candidato à reeleição, concorrerá a outros cargos, o mesmo ocorrendo com os oito deputados federais e os dois senadores. Todos estarão concorrendo nas eleições deste ano, por isso a participação maciça de todos na maior festa agropecuária e comercial do Norte, onde transitaram mais de 400 mil pessoas.

Leis – Qualquer País do mundo, lógico, excluindo os comunistas, são regidos por leis constituídas legalmente, de acordo com modos e costumes. A quantidade de leis no Brasil é absurda ultrapassa a qualquer atitude de bom senso, pois extrapola qualquer expectativa. O Japão, por exemplo, que está entre as maiores economias do mundo, com população estimada em torno de 120 milhões, tem 2 mil leis. A Argentina (46 milhões de habs) 4 mil leis; a Alemanha (mais de 86 milhões de habs) tem 5 mil leis; a França (66 milhões de habs), 10 mil leis. O Brasil contrasta a tudo, pois tem uma população estimada em aproximadamente 213 milhões de pessoas e 180 mil Leis Federais. O número cresce exponencialmente ao se somar códigos, decretos-leis, medidas provisórias e, claro, as inúmeras legislações estaduais e municipais. A cada dia, projetos são apresentados, normas alteradas, e adaptações surgem para atender novas demandas da sociedade. Faça suas conclusões.

Parcerias – O corregedor legislativo da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) esteve durante a última semana percorrendo vários municípios cumprindo compromissos junto a prefeitos, vereadores e lideranças regionais. Em Parecis, participou no dia 31, da Cavalgada de Abertura da Exposição Agropecuária de Parecis (Expopar), que será realizada no período de 4 a 7 deste mês de junho, com expectativa de superar o sucesso de anos anteriores. Jean Mendonça também passou por Alta Floresta do Oeste onde assinou convênio com o município garantindo recursos para combustíveis, manutenção e transporte de alunos universitários, através de emendas parlamentares. Em Novo Horizonte marcou presença em atividades sociais, atendendo convite do prefeito Ronaldo Delázari (UB) no tradicional Esporte Clube do Sabão. Mendonça encerrou seu giro pelos municípios em Ji-Paraná, onde esteve presente na Rondônia Rural Show Internacional-RRSI, onde a Ale-RO manteve estande e da sessão extraordinária realizada no estande do Legislativo Estadual na RRSI.

Eleições – Após a realização da RRSI as eleições de outubro voltam para o centro das atenções nos bastidores a política estadual. Rondônia, além de eleger o futuro governador, também terá a oportunidade de votar para deputados estaduais (24 vagas) com a maioria de os atuais sendo pré-candidato à reeleição, o mesmo ocorrendo com os oito federais. Dois dos oito federais, Sílvia Cristina (PP) e Fernando Máximo (PL) disputarão o Senado (duas das três vagas de cada Estado e do Distrito Federal), e os demais estarão em busca de um novo mandato. A cada dia aumenta o número de pré-candidatos a governador. Hildon Chaves (UB), senador Marcos Rogério (PL), ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), advogado Samuel Costa (PSB) já estão em pré-campanha percorrendo o Estado visitando órgãos de comunicação e mantendo contato com lideranças regionais. Hildon é o único que tem a chapa completa, pois já tem como pré-candidato a vice o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal). Até as convenções (20 de julho a 5 de agosto) a previsão é que teremos muitas novidades no processo da sucessão estadual.

Respigo

Durante os dias de RRSI o ex-prefeito de Ji-Pará (dois mandatos seguidos), ex-deputado estadual, Jesualdo Pires (PP), esteve marcando presença. Jesualdo foi o criador do Parque de Exposições, no Centro Tecnológico Vandeci Rach, uma das marcas registradas do seu governo à frente da prefeitura +++ Representantes do Ministério Público (MP) estadual e federal estiveram na RRSI. Certamente nos próximos dias teremos ações das duas instituições contra políticos, que praticaram abuso de poder econômico, como publicidade explícita, caracterizando campanha eleitoral antecipada +++ A expectativa é que vários pré-candidatos terão problemas com a Justiça Eleitoral. Quem Viver verá... +++ A Seleção Brasileira jogou amistosamente com o Panamá no Maracanã como preparativo para a Copa do Mundo, que será realizada este mês no Estados Unidos, Canadá e México. Apesar de jogar com um time considerado reserva, a fraqueza do adversário ficou evidente +++ O placar elástico (6x2) demonstrou força ofensiva. Mas os dois gols contra evidenciaram, que a defesa brasileira não é das mais confiáveis.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412