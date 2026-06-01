Laerte Gomes confirma pagamento de R$ 455 mil para fortalecer a saúde de Vale do Paraíso

Por Juliana Martins

Publicada em 01/06/2026 às 14h10

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento de R$ 455 mil destinados ao município de Vale do Paraíso para investimentos na área da saúde. O recurso já está disponível na conta da Prefeitura e será utilizado na aquisição de um aparelho de ultrassom portátil e de um equipamento de raio-X digital, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde.

O investimento representa um importante avanço para o município, permitindo a modernização dos serviços oferecidos à população e proporcionando mais agilidade na realização de exames de imagem. Com os novos equipamentos, os pacientes terão acesso a diagnósticos mais rápidos e precisos, contribuindo para a identificação precoce de doenças e para a definição adequada dos tratamentos.



De acordo com o deputado Laerte Gomes, investir em saúde é garantir mais qualidade de vida e dignidade para a população, além de fortalecer a estrutura de atendimento dos municípios.



“A saúde sempre será uma das nossas prioridades. Esses equipamentos vão proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da área e mais qualidade no atendimento aos moradores de Vale do Paraíso. Fico feliz em contribuir para que o município tenha uma estrutura cada vez melhor para atender sua população”, destacou o parlamentar.



A destinação dos recursos atende solicitação do prefeito Charles Gomes, do vice-prefeito Luiz do Hotel e dos vereadores Nikão, Fabiana, Professor Elson, Gilson Sapinho e Roseli Santana, lideranças que têm atuado de forma conjunta na busca por investimentos e melhorias para o município.



Laerte Gomes ressaltou ainda a importância da parceria com as lideranças locais para identificar as principais demandas da população e viabilizar recursos que tragam benefícios concretos para a comunidade.



“Nosso trabalho é ouvir as necessidades dos municípios e buscar soluções que melhorem a vida das pessoas. Esse investimento chega em um momento importante e vai contribuir diretamente para o fortalecimento da saúde pública em Vale do Paraíso”, concluiu.



Foto: Thyago Lorentz