Músico autista que emocionou o Brasil ministrará palestra em Porto Velho

Por Imprensaatipica.com

Publicada em 01/06/2026 às 14h15

Marcos Petry tem 32 anos e é uma das vozes autistas mais influentes do Brasil. Em 2016, criou o canal Diário de um Autista no YouTube, que atualmente reúne mais de 170 mil inscritos. No espaço, aborda o autismo sob a perspectiva de quem vivencia essa realidade, explicando de forma leve e acessível temas complexos como hipersensibilidade sensorial, estereotipias, rotinas, autonomia, relacionamentos e sexualidade. Nas redes sociais, também possui grande alcance, com mais de 240 mil seguidores no Instagram.

Em fevereiro de 2024, Marcos foi apresentado ao grande público no programa Caldeirão com Mion, da TV Globo. Na ocasião, participou do quadro Arte Transforma e emocionou os telespectadores ao interpretar a canção Maluco Beleza, de Raul Seixas.

O destaque foi além da performance musical. Sua participação demonstrou, na prática, o potencial transformador da arte na vida das pessoas autistas, transmitindo uma mensagem de esperança e superação. A história de Marcos inspira justamente por tudo o que conquistou e continua conquistando, apesar dos obstáculos enfrentados ao longo da vida. Entre eles, a recusa de um professor em ensiná-lo a tocar violão por acreditar que ele não seria capaz de aprender.

Além do autismo, Marcos também convive com as sequelas de uma lesão cerebral. Mas, sua trajetória tem desafiado prognósticos limitantes. Músico, escritor e palestrante, é graduado em Comunicação Institucional, com pós-graduações em Design Gráfico e Produção Publicitária. Além disso, é poliglota: domina português, inglês, alemão, espanhol e sueco, e dedica-se ao estudo de outros idiomas, como italiano e catalão.

Palestra em Porto Velho

Marcos Petry ministrará uma palestra em Porto Velho em 18 de junho, data em que se celebra o Dia Internacional do Orgulho Autista. A atividade integra a programação do evento “Autismo em Perspectiva: do Diagnóstico às Vivências no Espectro”, promovido pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) e pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

O evento também contará com a participação de outra palestrante fundamental: Arlete Petry, mãe de Marcos. Mesmo diante das barreiras impostas pela lesão cerebral e pelo TEA, ela acreditou no desenvolvimento do filho e investiu em suas potencialidades por meio de estímulos adequados, dedicação e incentivo constantes.

Educadora e escritora, Arlete traz a perspectiva da experiência materna aliada ao conhecimento adquirido ao longo de décadas de convivência e aprendizado. Coautora de quatro livros escritos em parceria com o filho, ela compartilha estratégias práticas de inclusão voltadas a educadores, profissionais e famílias que buscam promover um acolhimento mais efetivo e oportunidades reais de desenvolvimento.