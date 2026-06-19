Homem é preso por tentativa de furto em farmácia de manipulação

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/06/2026 às 15h09

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (19) após ser flagrado tentando furtar uma farmácia de manipulação no bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Patrulha Comércio Seguro do 9º Batalhão foi acionada por volta das 3h para verificar a denúncia de que dois indivíduos tentavam invadir um estabelecimento localizado na Rua Sucupira, próximo à Avenida Tancredo Neves.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram um dos suspeitos, de 29 anos, que tentou fugir ao perceber a presença da viatura. Após acompanhamento, ele foi capturado a cerca de duas quadras do comércio.

Imagens do sistema de monitoramento da farmácia mostraram o suspeito e outro comparsa, ainda não identificado, arrombando o estabelecimento e entrando no imóvel com a intenção de furtar objetos do local.

Segundo a ocorrência, o crime não foi consumado devido à rápida chegada da polícia, que surpreendeu os envolvidos durante a ação. Enquanto um dos suspeitos conseguiu escapar, o outro foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes.

O homem foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis e poderá responder por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo.