O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva com trovoadas atinge Acre e Rondônia nesta quarta-feira (19)

Por Viviane Bessa

Publicada em 19/08/2026 às 08h00

A previsão para esta quarta-feira (19) indica pancadas de chuva e trovoadas no Acre e em Rondônia, enquanto Roraima pode registrar chuva isolada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em grande parte do estado. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 22°C e 34°C.

Em Rondônia, a chuva também ocorre acompanhada de trovoadas em diferentes áreas do estado. Em Porto Velho, os termômetros ficam entre 23°C e 37°C.

No Amazonas, muitas nuvens predominam, com possibilidade de chuva em áreas do oeste e sudoeste do estado. Em Manaus, a mínima prevista é de 27°C e a máxima de 36°C.

Em Roraima, há previsão de chuva isolada, principalmente em áreas do norte e oeste. Em Boa Vista, a temperatura varia entre 26°C e 35°C.

No Amapá, o tempo fica com muitas nuvens. Em Macapá, os termômetros variam entre 24°C e 33°C.

No Pará, muitas nuvens predominam em grande parte do estado. Em Belém, a temperatura fica entre 24°C e 34°C.

No Tocantins, a previsão também indica muitas nuvens. Em Palmas, a mínima é de 24°C e a máxima chega a 37°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).