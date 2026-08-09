9ª FICOP começa nesta quinta-feira em Pimenta Bueno com 175 expositores e programação especial

Por CACOAL NOTÍCIAIS

Publicada em 19/08/2026 às 09h04

Pimenta Bueno se prepara para receber, a partir desta quinta-feira (20), a 9ª Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP). Considerada um dos principais eventos de negócios da região, a feira reunirá empresas, indústrias, comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços.

Nesta edição, 175 expositores estarão presentes com produtos, serviços, novidades e oportunidades de negócios. Com o tema “Onde nossa economia ganha força!”, a programação busca valorizar o desenvolvimento econômico e a integração entre diferentes setores da região.

Além dos estandes, o público poderá acompanhar apresentações culturais, atrações esportivas, desfile de moda, competições e shows musicais.

Quinta-feira – 20 de agosto

A programação começa às 19h, com a abertura dos estandes para visitação. Às 19h30 haverá apresentação de pirofagia com a Abrace Capoeira, seguida da abertura solene, às 19h45, e apresentação da Fanfarra dos Desbravadores.

Às 20h30 será realizado o show pirotécnico. Na sequência, às 20h45, o público poderá acompanhar o espetáculo com Patati Patatá Oficial. Encerrando a noite, às 22h, haverá show com Filipe Major e banda.

Sexta-feira – 21 de agosto

Os estandes serão abertos às 19h. A programação contará com apresentações culturais, além de apresentação esportiva do Instituto Zanolli, às 20h.

Às 21h será realizado o desfile das indústrias de confecções e do comércio de Pimenta Bueno, com participação de Elaine Modas, Renove Pijamas, RDC Uniformes, Carona Moda Íntima, Valben Store, JR Uniformes, Império do Bebê, JP Store e Sive Modas, além das Garotas FICOP Indústria e Comércio.

A programação musical terá Déborah Alves, às 22h30, e David Rocha e banda, às 23h50.

Sábado – 22 de agosto

No último dia, os estandes estarão abertos a partir das 16h. No mesmo horário começam as preliminares do FICOP Fight VI, com disputas de Nogi, Sanda, Kids, Kickboxing e Boxe.

Às 19h30 haverá apresentação esportiva e cultural de Capoeira Show, com a Abrace Capoeira. Às 20h, o público poderá acompanhar apresentações do Ballet da SN Ballet e Artes e o 2º Rondônia Fighter Capoeira, na quadra poliesportiva.

Às 20h30, a programação contará com show do DJ Gilberto Guedes. Às 22h será realizado o 6º FICOP Fight, com lutas de MMA, K1, Sanda e Boxe.

O encerramento da feira acontece às 23h45, com apresentação da Banda Forró + Toys, com o espetáculo “A Batida é Essa!”.

A 9ª FICOP será realizada na Praça dos Pioneiros e terá programação voltada ao comércio, indústria, empreendedorismo, cultura, esporte e entretenimento.