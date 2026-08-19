Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 19/08/2026 às 08h55

Ação parlamentar do vereador Augustinho Figueiredo viabilizou R$ 2 milhões em recursos federais, por meio de emenda do senador Confúcio Moura, para ampliar o atendimento oftalmológico à população.

Ação parlamentar do vereador Augustinho Figueiredo viabilizou R$ 2 milhões em recursos federais, por meio de emenda do senador Confúcio Moura, para ampliar o atendimento oftalmológico à população.

O vereador Augustinho Figueiredo (MDB) acompanhou de perto, na manhã desta terça-feira (18), o andamento da terceira fase do Projeto Ver e Sorrir, realizado no Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim. A iniciativa conta com R$ 2 milhões em recursos federais, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Confúcio Moura, a partir da articulação do parlamentar municipal.

Nesta etapa, o projeto contempla 280 cirurgias de catarata, beneficiando pacientes que aguardavam pela oportunidade de recuperar ou melhorar a capacidade visual. Os procedimentos fazem parte de uma programação que também prevê cirurgias para correção de pterígio, agendadas para os dias 22 e 23 de setembro.

Durante a visita, Augustinho Figueiredo conversou com pacientes que aguardavam atendimento e acompanhou os procedimentos e a estrutura disponibilizada pelo hospital. O parlamentar também esteve com o diretor da unidade, Ricardo, e com o médico oftalmologista Dr. Marco Aurélio, responsável pelo acompanhamento médico da ação.

Segundo o especialista, a terceira fase do projeto vem apresentando resultados positivos, com os procedimentos cirúrgicos realizados dentro da programação e atendimento direcionado às necessidades dos pacientes.

Para Augustinho Figueiredo, a iniciativa representa uma ação concreta na área da saúde pública e demonstra a importância da articulação entre os diferentes níveis do poder público para garantir acesso a tratamentos especializados.

Na oportunidade, o vereador Augustinho Figueiredo destacou e agradeceu o apoio do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, pela parceria institucional com o município, especialmente por meio da regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU). Segundo o parlamentar, a atuação integrada entre o poder público e as instituições envolvidas tem sido fundamental para garantir a organização dos atendimentos e o avanço da terceira fase do Projeto Ver e Sorrir. Augustinho ressaltou ainda que, quando os diferentes segmentos trabalham de forma conjunta, o principal beneficiado é o cidadão, que passa a ter acesso a procedimentos oftalmológicos de forma mais ágil e digna.

“O Projeto Ver e Sorrir continua levando esperança, cuidado e a oportunidade para aqueles que tinham dificuldades de enxergar melhor. Esse projeto veio para garantir esse direito a centenas de pessoas”, destacou o vereador.

Ao falar sobre a iniciativa, o parlamentar reforçou uma frase que, segundo ele, resume o propósito do trabalho: “Cuidar dos olhos dos outros é o que importa.”

Com a continuidade do projeto, novos pacientes deverão ser atendidos nas próximas etapas, ampliando o acesso da população de Guajará-Mirim aos procedimentos oftalmológicos.