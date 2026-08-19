Dia D de Multivacinação reforça imunização contra o sarampo em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 08h48

Está em andamento em todo o país desde o início de agosto a Estratégia Nacional de Multivacinação, ação coordenada pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A campanha segue até o dia 1º de setembro e tem como foco crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). O objetivo principal é atualizar as carteiras de vacinação em atraso e conter o risco de reintrodução de doenças erradicadas ou controladas, com atenção especial à vacina contra o sarampo e à poliomielite.

Em Vilhena, o Dia D de mobilização acontece no sábado, 22, das 09h às 15h. O atendimento será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, além de dois pontos estratégicos instalados nos supermercados Irmãos Gonçalves (na Avenida Melvin Jones e na BR-174).

Embora o foco da campanha seja a população jovem, a orientação é que pais e responsáveis também levem os próprios documentos de comprovação vacinal às unidades para verificação pelas equipes de saúde, garantindo a proteção familiar completa.

A imunização contra o sarampo é garantida pela vacina Tríplice Viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Além dela, estarão disponíveis durante o período da campanha as seguintes doses do Calendário Nacional para crianças e adolescentes: Hepatite B, Penta (DTP+Hib+HB), VIP (Poliomielite), Rotavírus, Pneumocócica 10 e 20-valente, Meningocócica C e ACWY, Varicela, DTP, Febre Amarela e HPV. Alem de outras para o uso geral/adulto: DT (dupla adulto), Hepatite A e demais imunizantes conforme indicação clínica.