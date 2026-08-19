Sebrae RO: Curso capacita batedores de açaí em Porto Velho

Por sebrae

Publicada em 19/08/2026 às 08h30

Mais de 40 empreendedores do setor de açaí participaram, na quarta-feira (12) e quinta-feira (13), do Curso de Boas Práticas e Manipulação de Açaí, realizado pelo Sebrae em Rondônia em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal de Porto Velho, Senac e O Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RO).

A capacitação reuniu orientações teóricas e práticas sobre higiene, manipulação, armazenamento, processamento e comercialização do açaí, com foco na segurança dos alimentos e na qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores.

Conhecimento para uma produção mais segura

Durante os dois dias de programação, os participantes aprenderam sobre os cuidados necessários em cada etapa do processamento do fruto, desde a higienização até o momento da despolpa. As orientações foram conduzidas pelo palestrante e instrutor Eron Amaral, que abordou legislação, procedimentos de higiene e técnicas adequadas para a manipulação do alimento.

Segundo Eron, o processamento do açaí exige uma sequência de procedimentos para reduzir os riscos de contaminação. Entre eles estão o peneiramento, a catação, a lavagem, a desinfecção com cloro e o branqueamento do fruto.

“Hoje, o manipulador artesanal é obrigado a fazer o peneiramento e a catação. O objetivo é eliminar os perigos físicos, como besouros, caroços ruins e insetos em geral. Depois desse procedimento, são realizadas três lavagens para retirar toda a sujidade impregnada no caroço”, explicou.

Após a higienização, o fruto passa pelo processo de desinfecção e, posteriormente, pelo branqueamento. Conforme explicado pelo instrutor, essa etapa consiste em mergulhar os frutos em água aquecida a aproximadamente 80 °C por 10 segundos, procedimento utilizado para reduzir riscos microbiológicos, incluindo a presença do Trypanosoma cruzi, associado à doença de Chagas.

“Logo depois vem o resfriamento para poder despolpar o fruto”, completou Eron.

Da teoria à prática

Além da programação teórica, realizada no primeiro dia, os empreendedores também participaram de uma rodada de negociações com instituições financeiras e empresas fornecedoras de equipamentos industriais em inox.

A iniciativa buscou aproximar os participantes de soluções e serviços que podem contribuir para a adequação, modernização e melhoria dos estabelecimentos que trabalham com o processamento e a comercialização do açaí.

Na quinta-feira (13), a programação teve continuidade no Senac Porto Velho, com uma etapa prática. Os participantes acompanharam demonstrações e puderam colocar em prática os conhecimentos apresentados durante o curso, especialmente os procedimentos de higienização e manipulação do fruto.

Do mercado local para novos mercados

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a qualificação representa um ponto de partida para que os empreendedores possam ampliar seus negócios e alcançar novos mercados.

A perspectiva, segundo ele, vai além do atendimento ao consumidor local. O fortalecimento dos processos de produção, a adoção de boas práticas e a busca por fornecedores qualificados podem ajudar os empreendedores a conquistar novos espaços de comercialização.

“O objetivo, lá na frente, é vocês poderem exportar para fora do país. Mas, para isso acontecer, existe todo um processo, um passo a passo. A princípio, por que não começar mandando para outros estados do país?”, destacou Sakagami.

O diretor também ressaltou a importância de estabelecer relações com fornecedores sérios e ampliar as alternativas de mercado para os empreendedores.

“Assim vocês teriam alternativas, não só do mercado local, da cidade ou do bairro. Este é o ponto de partida para que possamos alcançar outros objetivos, onde todos saiam ganhando. E, repito, com cada um fazendo a sua parte, estando engajado e comprometido, contem com o Sebrae”, afirmou.

A proposta reforça a importância de preparar os pequenos negócios não apenas para cumprir requisitos sanitários, mas também para ganhar competitividade e ampliar sua atuação comercial.

Qualidade que começa na origem

Para Silane Guedes, analista do Sebrae em Rondônia, a capacitação contribui para fortalecer uma atividade que faz parte da identidade e da economia local.

“O açaí é uma vocação daqui de Porto Velho. Todo mundo gosta de um açaí. Então, nós temos que ter a procedência, desde a colheita até chegar naquelas taças e tigelas maravilhosas. A gente precisa que esses manipuladores tenham boas práticas para evitar qualquer tipo de contaminação”, destacou.

A analista ressalta que os cuidados precisam acompanhar todo o caminho percorrido pelo alimento, desde a origem do fruto até o produto servido ao consumidor.

Nesse sentido, a capacitação busca fortalecer os conhecimentos dos empreendedores e estimular a adoção de boas práticas no dia a dia dos estabelecimentos, contribuindo para a oferta de um açaí mais seguro e de qualidade para a população de Porto Velho.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero)