Luis Fernando percorre a Região do Café ao lado de Adailton Fúria em agenda de campanha

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 08h20

O candidato ao Senado pelo PSD, Luis Fernando, esteve em Cacoal, na Região do Café, cumprindo uma série de compromissos de campanha ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, da candidata a deputada federal Joliane Fúria e de diversos parceiros que integram a caminhada eleitoral, entre apoiadores, lideranças e a população.

Um dos destaques da agenda foi o adesivaço realizado na Avenida Porto Velho, em Cacoal. A mobilização reuniu apoiadores e moradores da região, construindo um projeto político conectado às necessidades dos rondonienses.

Durante o encontro, Luis Fernando também aproveitou a oportunidade para conversar com os participantes, ouvir demandas e reforçar a importância de uma atuação política próxima das pessoas e presente nos municípios de Rondônia.

"Estar em Cacoal é sempre uma oportunidade de reencontrar amigos, ouvir as pessoas e conhecer ainda mais de perto as necessidades da nossa população. Rondônia tem uma força enorme em cada região, e é ouvindo quem vive aqui que podemos construir um projeto que realmente faça a diferença. Quero levar essa presença e esse compromisso para cada município do nosso estado", destacou.

Ainda em Cacoal, o candidato ao Senado participou de entrevistas em emissoras de rádio e televisão, onde falou sobre sua trajetória, apresentou suas ideias e abordou temas relacionados ao desenvolvimento de Rondônia.

A agenda no município também contou com reuniões com apoiadores da Região do Café, ampliando o diálogo com lideranças e pessoas que participam da construção da campanha.

A caminhada eleitoral do PSD reúne Luis Fernando, candidato ao Senado; Adailton Fúria, candidato ao Governo de Rondônia; e Everton Leoni, candidato a vice-governador.