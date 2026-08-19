ENERGISA forma jovens aprendizes e amplia oportunidades de ingresso no mercado de trabalho

Por ENERGISA

Publicada em 19/08/2026 às 08h24

A Energisa celebrou, na tarde da última terça-feira (18), a formatura de 17 jovens aprendizes que concluíram uma importante etapa de preparação para o mercado de trabalho. A cerimônia foi realizada no auditório da sede da empresa, em Porto Velho, e reuniu formandos, familiares, lideranças e profissionais que acompanharam a trajetória da turma.

Durante o programa, os jovens receberam formação gratuita no curso Técnico em Eletrotécnica, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia (Senai-RO), e tiveram a oportunidade de atuar como aprendizes em diversos setores da Energisa. A experiência permitiu que colocassem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e desenvolvessem competências essenciais para a vida profissional, como responsabilidade, trabalho em equipe e compromisso com a segurança.

Mais do que marcar a conclusão de um curso, a cerimônia representou o início de uma nova fase para os jovens, que agora chegam ao mercado com formação técnica e experiência adquirida dentro de uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro.

Para a coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, Sabrina Amorim, investir na juventude também significa contribuir para o desenvolvimento do estado.

“É uma alegria acompanhar a evolução desses jovens e perceber o quanto amadureceram ao longo do programa. Na Energisa, eles encontraram um ambiente de aprendizado, convivência e desenvolvimento profissional. Hoje, entregamos ao mercado 17 novos profissionais mais preparados, qualificados e conscientes das responsabilidades do setor elétrico”, destacou.

Experiência para a vida profissional

Um dos formandos, Jian Menezes, ressaltou que a oportunidade proporcionou aprendizados que vão além da formação técnica.

“Entrar na Energisa como jovem aprendiz foi uma experiência muito importante para mim. Tive a oportunidade de aprender com profissionais experientes, conhecer a rotina de uma grande empresa e entender, na prática, a importância da segurança, da responsabilidade e do trabalho em equipe. Saio dessa etapa mais preparado e confiante para buscar novas oportunidades”, afirmou.

Por meio do Programa Jovem Aprendiz, a Energisa reforça seu compromisso com a formação profissional e a inclusão produtiva da juventude, oferecendo aos participantes a oportunidade de vivenciar o ambiente corporativo, desenvolver novas habilidades e construir os primeiros passos de suas carreiras.

Como concorrer às oportunidades da Energisa

Quem deseja construir uma carreira na Energisa Rondônia pode acompanhar as oportunidades disponíveis pela página do Grupo Energisa na plataforma Gupy, no endereço grupoenergisa.gupy.io. Ao acessar, basta selecionar o estado de Rondônia para consultar as vagas abertas e verificar os requisitos de cada processo seletivo.

Se não houver uma oportunidade compatível com o perfil do candidato naquele momento, também é possível cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa. Para isso, basta clicar em “Participar do Banco de Talentos”, criar o cadastro e preencher as informações solicitadas. Dessa forma, o perfil ficará disponível para futuras oportunidades na Energisa.