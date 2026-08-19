Prefeitura trabalha na terraplanagem da rua Vila Lobos, no Setor 6

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 08h29

A Prefeitura de Jaru segue a todo vapor com o maior programa de pavimentação asfáltica já realizada no município.

Atualmente, as equipes trabalham na terraplanagem da rua Vila Lobos, entre Francisco Pantoja e Castelo Branco, no Setor 06. Em breve, a rua passará pelo processo de imprimação e, por fim, receberá a capa asfáltica.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, o asfaltamento das vias urbanas contribui de forma significativa para o desenvolvimento de Jaru. “Investir em asfalto tem inúmeros benefícios: melhora as condições do tráfego, estimula a valorização imobiliária, e contribui para o embelezamento da cidade. Por isso, estamos trabalhando na pavimentação de ruas em todos os bairros do município”, disse.