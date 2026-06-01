Guaporé vence por 3 a 2 e avança como líder do grupo no Brasileiro da Série D

Por FFER

Publicada em 01/06/2026 às 08h20

O Jacaré da Zona Mata avançou para a segunda fase do Brasileiro da Série D com moral, o Guaporé venceu a disputa direta pela liderança do Grupo A2, a partida bastante equilibrada, mas o clube de Rondônia venceu por 3 a 2. O primeiro gol foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, cobrado por Watthimen, que com categoria não deu chances ao goleiro Murilo do Araguaína.

O Araguaína chegou ao empate ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos Alan cobrou escanteio e Tales de cabeça deixou tudo igual. Aos 14 minutos dois jogadores expulsos após desentendimentos entre jogadores, Mateus e Clau receberam cartão vermelho. Aos 20 minutos o Jacaré marcou voltou à marcar, com o capitão, a bola sobrou pra ele na área e com oportunismo Daniel Felipe fez Guaporé 2 a 1. Aos 36 o Guaporé marcou o terceiro em rápido contra ataque, Lucas bateu cruzado pra vencer o goleiro Murilo, Guaporé 3 Araguaína 1.

O time de Tocantins descontou aos 44 minutos, em cobrança de pênalti Alan bateu com cavadinha e diminuiu para o Araguaína, mas a partida terminou com a vitória do Guaporé líder do Grupo A2 com 21 pontos, com a segunda melhor campanha da competição, um ponto a menos que o Gama que somou 22 pontos no Grupo A3.

Na próxima rodada, no dia 14 de junho, o Guaporé vai até Rio Branco enfrentar o Independência na Arena da Floresta, enquanto o Araguaína recebe o Galvez em casa no mesmo dia no Mirandão.

Foto: Reprodução Youtube