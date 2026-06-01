Resultados do Brasileirão; Goleada da Seleção; Tabelinha Rondoniense tem ...

Tabelinha Rondoniense: Ji-Paraná é Campeão na Base em Rondônia.
Brasileirão - O Palmeiras vai dormir na liderança isolada do Brasileirão, antes da parada para a Copa do Mundo. O Verdão bateu a Chapecoense por 1 a 0 e chegou aos 41 pontos. Já o Bragantino colou no G-4 ao vencer o Internacional por 3 a 1.
A rodada não foi boa para o São Paulo, que perdeu para o Remo por 1 a 0 com gol no fim. No Mineirão, Cruzeiro e Fluminense empataram em 1 a 1. Fechando os jogos, o Atlético-MG afundou o Vasco no Z-4 ao vencer em São Januário por 1 a 0.
Sábado
A bola parou no Brasileirão. No último sábado (30) antes da pausa para a Copa do Mundo 2026, o Flamengo bateu o Coritiba por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança com 34 pontos. O Athletico-PR venceu o Mirassol por 1 a 0 com gol do artilheiro Viveros e se firmou no G-4.
Quem respirou bem foi o Corinthians, que fez 3 a 1 no Grêmio fora de casa, e o Bahia, que encerrou um jejum ao virar sobre o Botafogo por 2 a 1. Na Vila, o Santos bateu o Vitória por 3 a 1, com gol histórico de Gabigol, e deixou o Z-4. O Brasileirão volta em julho.
Amistoso - O Brasil se despediu do torcedor com uma goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no domingo (31), no Maracanã. Em ritmo de treino e com muitos testes, os gols da Seleção foram marcados por Vini Jr, Casemiro, Ryan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Apesar do placar elástico, o time mostrou desentrosamento e sofreu sustos defensivos.
A delegação embarca nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, onde fará a reta final da preparação para a Copa do Mundo 2026. O último amistoso será contra o Egito, no dia 6 de junho. A grande preocupação é Neymar: com lesão na panturrilha. O craque viaja com o grupo, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
Tabelinha Rondoniense
Finais do Rondoniense de base.
Sub 17 - Noite histórica para a base do Ji-Paraná. Jogando no estádio Biancão, o clube garantiu uma dobradinha espetacular ao levantar as taças das categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Rondoniense.
No Sub-15, os garotos do Jipa confirmaram o favoritismo diante do Pimentense. Após enfiarem 5 a 0 na ida, venceram o segundo jogo por 3 a 0, com gols de Iure, José Maycon e Antônio Carlos. O título veio coroar uma campanha invicta avassaladora de 8 a 0 no placar agregado nos dois jogos contra o Pimentense.
Já no Sub-17, a missão era reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida contra o Espigão. O Galo da BR foi com tudo e aplicou uma goleada por 4 a 1. Anofre, Weltinho, Riquelme e Fumaça marcaram os gols, que garantiram a virada e a segunda grande festa da noite.
