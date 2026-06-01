Corinthians aplica goleada de 15 a 0 no Gazin Porto Velho pelo Brasileiro Feminino Sub-17

Por FFER

Publicada em 01/06/2026 às 08h30

As meninas do Gazin Porto Velho estrearam na tarde deste sábado no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, as adversárias não deram chances ao time da casa e o partida diante do Corinthians uma sonora goleada de 15 a 0.

O duelo contou com domínio corinthiano do início ao fim, que teve seus gols anotados por Glória Maria (duas vezes), Letícia Mara (duas vezes), Kaillany, Isabela Almeida (duas vezes), Hariadni, Pepê (duas vezes), Lara Mel (duas vezes) e Júlia Romero (duas vezes).

Na próxima rodada as meninas do Gazin Porto Velho viaja até Alagoas para enfrentar o UDA no estádio Ferreirão, em São Miguel de Campos. Já Brabinhas recebe em casa as mininas do Mixto, no Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), as duas partidas acontecem no dia 6 de junho, próximo sábado.