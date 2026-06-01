Fundação de Cultura e Juventude divulga lista oficial das corporações inscritas para o CABF – 1ª Etapa em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 08h32

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura divulgou oficialmente a lista das corporações classificadas para participação no Circuito de Amigos de Bandas e Fanfarras (CABF) – 1ª Etapa, que será realizado durante o Festival de Bandas e Fanfarras de Rolim de Moura.

Após a análise dos recursos apresentados e conferência das documentações encaminhadas pelas corporações participantes, a organização torna pública a relação oficial das bandas e fanfarras inscritas, devidamente classificadas em suas respectivas categorias.

O evento reunirá corporações de diversas regiões do Estado de Rondônia, consolidando-se como um importante espaço de valorização cultural, intercâmbio artístico e fortalecimento do movimento de bandas e fanfarras no estado.

Promovido pela Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura, com apoio da Liga Rondoniense de Bandas e Fanfarras, o festival busca incentivar a música, a tradição e a participação cultural de crianças, adolescentes e adultos envolvidos nas corporações musicais.

A Fundação destaca que o evento está sendo preparado para proporcionar ao público um grande espetáculo de música, disciplina, tradição e cultura, reunindo apresentações competitivas e participações especiais em diversas categorias.

Confira abaixo a lista oficial das corporações classificadas para o CABF – 1ª Etapa Rolim de Moura.