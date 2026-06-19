FICCO/RO prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 19/06/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. Nessa quarta-feira (17/6), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) realizou a prisão em flagrante de dois suspeitos e a apreensão de substância entorpecente na capital rondoniense.

A situação foi identificada a partir de denúncia recebida pelas equipes policiais sobre comercialização de drogas. Os policiais flagraram a entrega de uma sacola preta pelo condutor de um automóvel a um motociclista.

Nas abordagens subsequentes, foram localizados cerca de 976 g de substância vegetal com características de maconha no compartimento da motocicleta e outros 3.842 g da mesma substância no interior da residência utilizada pelos suspeitos, totalizando cerca de 4.818 g do entorpecente, além da apreensão de um carro e de uma motocicleta.

Os autuados foram conduzidos à Central de Flagrantes e poderão responder pelo crime de tráfico de drogas, sem prejuízo de outros delitos correlatos que venham a ser formalizados no curso da instrução processual.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais têm como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.