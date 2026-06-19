Dois homens são presos por exploração ilegal de madeira

Por PC/RO

Publicada em 19/06/2026 às 08h50

Durante ação realizada na região da Linha 22, acesso pela Linha 24, no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, a Polícia Civil de Rondônia prendeu dois homens por exploração ilegal de madeira.

A ação integra a operação Missão Brasil Contra o Crime Organizado, iniciativa voltada ao enfrentamento de crimes ambientais, fundiários e atividades criminosas em áreas rurais e de interesse ambiental.

A Polícia Civil apurava denúncias relacionadas à invasão de terras, desmatamento e possível exploração ilegal de madeira em uma área rural localizada nas proximidades de terras indígenas.

Ao avançarem pela área alvo da denúncia, os policiais civis identificaram o funcionamento de motosserras e realizaram incursão na mata. No local, flagraram G. S. F. e J. B. de S. realizando o corte de madeira da espécie castanheira, fato confirmado pelos próprios abordados.

Diante da situação de flagrante, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Nova Mamoré para a adoção das medidas cabíveis.

Na ação, foram apreendidas duas motosserras, duas amostras da madeira extraída e um aparelho de radiocomunicação (HT).

A Polícia Civil de Rondônia reforça que denúncias sobre crimes ambientais, invasão de terras e outras atividades ilícitas podem ser realizadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197 ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940. A colaboração da população é fundamental para o combate à criminalidade e a proteção do patrimônio ambiental do estado.