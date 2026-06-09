De lingerie, Paolla Oliveira causa alvoroço: “O Hexa tá com ela”

Por IG

Publicada em 09/06/2026 às 15h58

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo de 2026. Nas imagens, a artista aparece usando lingeries nas cores da bandeira brasileira e brincando com uma bola de futebol, em uma campanha que faz referência às superstições dos torcedores durante grandes competições esportivas.

Na legenda da publicação, Paolla entrou no clima da disputa internacional e comentou os famosos rituais de sorte que costumam acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. “Dizem por aí que, usando a cor certa, dá sorte... Na dúvida, já tô com todas. E vocês, já separaram os looks?”, escreveu a atriz.

O ensaio rapidamente repercutiu entre os seguidores da artista, que encheram a publicação de elogios. Além de destacar a beleza e a boa forma da atriz, muitos internautas associaram o visual à expectativa pela conquista do hexacampeonato brasileiro.

“Assim a vitória vem fácil”, brincou um internauta. “Vamos descobrir que ela também joga futebol e está pronta para ir à Copa”, comentou outro. “Essa mulher é praticamente um patrimônio brasileiro”, escreveu uma seguidora. Já outro fã resumiu o entusiasmo dos torcedores: “O Hexa tá com ela”.

Clima de Copa

Esta não é a primeira vez que Paolla entra no clima da competição. Na última segunda-feira (8), a atriz já havia chamado atenção nas redes sociais ao publicar fotos usando um biquíni verde e amarelo confeccionado em crochê.

Os registros também repercutiram entre os seguidores e reforçaram o clima de expectativa para a Copa do Mundo de 2026, com a artista apostando em looks inspirados nas cores da Seleção Brasileira.