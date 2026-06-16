Com média de um gol por jogo na Série D, Ruan Costa reforça confiança em acesso do Porto Velho antes de início do mata-mata contra o São Raimundo-RR

Por Arthur Virgílio

Publicada em 16/06/2026 às 13h50

Numa campanha sólida com cinco vitórias, três empates e somente duas derrotas, o Porto Velho terminou a primeira fase da Série D na vice-liderança do grupo 2. Na próxima fase, o clube de Rondônia medirá forças contra o São Raimundo, de Roraima, que terminou em terceiro lugar do grupo 1. Como teve melhor campanha, o Porto Velho terá vantagem de decidir a sua classificação em casa.

Um dos principais destaques do Porto Velho na primeira fase foi o atacante Ruan Costa. Ele encerrou a primeira parte da competição nacional com uma média incrível de um gol por jogo. Em oito partidas disputadas, Ruan Costa marcou oito gols. Pelo ótimo aproveitamento, ele é o vice-artilheiro da Série D só atrás de: Rian (CSA) e Maranhão (Piauí), que marcaram nove gols cada.

Com uma ótima média de gols e na disputa pela artilharia da Série D, Ruan Costa valorizou a boa fase, porém, ressaltou que o objetivo maior é coletivo. “Tudo que venho conquistando é fruto de um trabalho duro. Não conquistei nada sozinho. Conto com ajuda dos meus companheiros, fato que para um atacante é muito importante. Logicamente, estou feliz de brigar pela artilharia da competição, mas o meu foco principal é ajudar o Porto Velho na busca do acesso à Série C”, enfatizou o atacante de 25 anos.

Ruan Costa aposta no fator casa para o Porto Velho avançar para a terceira fase da Série D. “Desde a nossa eliminação nas semifinais da Copa Norte, o nosso elenco se fechou ainda mais e concentrou toda energia na busco do acesso à Série C. Por isso, sabíamos a importância de terminarmos numa boa colocação na primeira fase. Sabemos as dificuldades que teremos diante do São Raimundo. Mas, o fato de decidirmos em casa nos dá mais confiança. Vamos buscar um bom resultado na partida de ida, na casa deles para chegarmos com uma vantagem na partida de volta, diante da nossa torcida, onde somos muito fortes”, finalizou.

Foto: Fernando Vasconcelos/Divulgação