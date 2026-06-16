Hildon Chaves e Cirone Deiró intensificam reuniões nos municípios e chegam ao Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 13h55

Os pré-candidatos ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, e ao cargo de vice-governador, deputado estadual Cirone Deiró, iniciam nesta quinta-feira (18) uma nova rodada de compromissos no Cone Sul do estado. A agenda contempla encontros com lideranças políticas, representantes do setor produtivo, empresários e entidades de classe, reforçando o diálogo regional e a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.



A programação começa em Vilhena, onde a dupla participa de evento na Câmara Municipal, concede entrevistas à imprensa local e se reúne com lideranças políticas e empresariais. Também está previsto um encontro com representantes da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV). À noite, Hildon Chaves será homenageado pela Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom) com uma Moção de Aplauso, durante cerimônia programada para o auditório do Sebrae-RO.



Na sexta-feira (19), Hildon e Cirone seguem para os municípios de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, onde participam de encontros com produtores rurais e lideranças locais. Já no sábado (20), a agenda continua em Cerejeiras e Colorado do Oeste, com entrevistas para veículos de comunicação da região, visitas a associações de produtores e reuniões com vereadores e lideranças comunitárias.



MAIS DE 2,5 MIL QUILÔMETROS



A agenda no Cone Sul dá continuidade a uma intensa série de compromissos realizados pelos pré-candidatos em diversas regiões de Rondônia. Nos últimos dias, Hildon e Cirone percorreram mais de dois mil e quinhentos quilômetros pelo interior do estado, participando de reuniões, entrevistas, eventos institucionais e encontros com lideranças políticas e representantes da sociedade civil. O roteiro incluiu encontros e reuniões pelos municípios de Ariquemes, Cacoal, Alvorada do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Chupinguaia, Ouro Preto do Oeste, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste e Porto Velho.



Em Ariquemes, os pré-candidatos participaram de encontros com vereadores, lideranças políticas, empresários e apoiadores, além de conceder entrevistas a emissoras de rádio e televisão. Hildon também esteve reunido com a prefeita Carla Redano e representantes de diversos segmentos da sociedade local.



Entre os compromissos recentes, destaque para a participação na 3ª Marcha Nacional dos Vereadores, realizada em Cacoal, evento que reuniu representantes dos 52 municípios rondonienses. Na oportunidade, Hildon Chaves apresentou experiências acumuladas durante os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Porto Velho e defendeu o fortalecimento da parceria entre Estado e municípios como ferramenta para ampliar investimentos e melhorar os serviços públicos.



Após o evento, os pré-candidatos seguiram para uma série de compromissos em municípios da região da BR-429 e Zona da Mata, mantendo encontros com lideranças políticas e comunitárias.



DIÁLOGO



O setor produtivo também tem ocupado espaço central na agenda dos pré-candidatos. Em diferentes municípios, Hildon e Cirone participaram de encontros com produtores rurais, cooperativas e associações, ouvindo demandas e debatendo alternativas para fortalecer a agricultura, a pecuária e o agronegócio, setores fundamentais para a economia de Rondônia.



Em Chupinguaia, a dupla participou do 2º Encontro de Produtores Rurais, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura. O evento reuniu produtores, lideranças rurais e representantes de cooperativas para discutir desafios e oportunidades do campo. Já em Ouro Preto do Oeste, Hildon participou de reuniões com agricultores e jovens da área rural, em encontros que reuniram centenas de participantes e promoveram o debate sobre desenvolvimento regional, geração de oportunidades e fortalecimento das comunidades do interior.



A agenda também incluiu compromissos em Ministro Andreazza e Espigão do Oeste, onde os pré-candidatos mantiveram contato com lideranças locais e participaram de eventos comunitários. Segundo Hildon Chaves e Cirone Deiró, as visitas fazem parte de uma estratégia de construção coletiva de propostas para Rondônia, baseada na escuta das demandas da população e na aproximação com os diferentes setores da sociedade.