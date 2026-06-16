Lúcio Mosquini participa de comemorações pelos 45 anos de Espigão do Oeste
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/06/2026 às 14h30
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 O deputado federal Lúcio Mosquini participou, nesta segunda-feira (15), de eventos realizados em Espigão do Oeste em comemoração aos 45 anos de emancipação do município.

Durante a agenda, o parlamentar esteve com o prefeito Wellington, os vereadores Genésio, Valtinho e Gilmar, além de outras lideranças locais e moradores.

Mosquini afirmou que a visita foi marcada por reencontros, diálogo com a população e participação nas atividades alusivas à data. O deputado também agradeceu a recepção recebida no município.

Ao mencionar o aniversário de Espigão do Oeste, o parlamentar parabenizou a cidade pelos 45 anos de história, progresso e conquistas, e destacou a população local como trabalhadora e acolhedora. 

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