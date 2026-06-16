SINJUR recebe representante do Movimento Negro Unificado para diálogo sobre políticas antirracistas

Por SINJUR

Publicada em 16/06/2026 às 14h23

O SINJUR recebeu, nesta semana, a representante do Movimento Negro Unificado, Rosa Negra, para uma reunião voltada ao diálogo e à construção de políticas de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial.

O encontro reforça o compromisso do sindicato com a defesa dos direitos humanos e da valorização da diversidade, reconhecendo que a promoção de políticas antirracistas também integra sua missão institucional na busca por um ambiente de trabalho mais justo, inclusivo e respeitoso para todos.

Como afirmou Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele.” A superação do preconceito é construída por meio da educação, do diálogo e de ações concretas que promovam igualdade, respeito e dignidade para todas as pessoas.