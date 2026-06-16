Por SINTERO

Publicada em 16/06/2026 às 14h16

O SINTERO convoca os profissionais da educação federais pioneiros que receberam, a partir de 2010, os valores referentes à diferença dos 3,17% a comparecer ao sindicato munidos dos comprovantes de recebimento e da declaração do Imposto de Renda do ano seguinte.

Os pagamentos foram realizados diretamente pela Caixa Econômica Federal, e o SINTERO não possui esses documentos. Na ação judicial que busca a restituição do Imposto de Renda incidente sobre esses valores, o juiz determinou que o sindicato apresente os comprovantes de recebimento.

Por isso, a colaboração dos beneficiários é fundamental para o andamento do processo. Mesmo que os valores envolvidos sejam reduzidos, a apresentação da documentação é indispensável.

Se você recebeu os valores dos 3,17% por meio do SINTERO a partir de 2010, procure o sindicato e apresente os comprovantes dos valores recebidos e declarados no Imposto de Renda do ano seguinte.