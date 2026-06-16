Vários pré-candidatos não definiram os vices. Eucatur pioneira nos ônibus 6x2 e 15 metros, Marcelo Almeida cidadão honorário de Rondônia

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/06/2026 às 14h00

Governador – A disputa pelo Governo do Estado em Rondônia, ainda, não ganhou força popular. Dos vários candidatos somente o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), já tem um vice, o deputado estadual Cirone Deiró (UB/Cacoal). Os demais, como o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB), advogados Samuel Costa (PSB) e Luiz Carlos Teodoro (Psol) e professor Pedro Abib (MDB), senador Marcos Rogério (PL), já estão em pré-campanha, mas ainda não definiram os vices. Como as convenções partidárias para definição dos nomes que estarão disputando a sucessão estadual estão se aproximando (20 de julho a 5 de agosto), a expectativa aumenta.

Governador II – O tempo do pós-convenção, homologação dos nomes dos concorrentes a governador, vice, duas três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativa (Ale) para a campanha, para as eleições em primeiro turno de 4 de outubro é curto. O início do processo eleitoral é 16 de agosto, ou seja, os candidatos terão menos de dois meses para percorrer os municípios em busca do voto do eleitor. Como o processo eleitoral, hoje, é alicerçado na eletrônica utilizando o rádio, a TV, a internet, mas principalmente as redes sociais, a comunicação fica menos difícil, mas nem todos os candidatos terão infraestrutura suficiente para uma campanha eleitoral, que além dos cargos já citados, também serão reeleitos e eleitos o presidente da República e o vice.

2º turno – Os dois senadores e os deputados (federal, estadual) serão reeleitos e eleitos no primeiro turno, mas a presidência da República e governadores serão praticamente impossíveis. Certo que temos, ainda, os nomes que concorrerão aos cargos majoritários (presidente e governadores) definidos, o que ocorrerá somente, após as convenções, mas a perspectiva é de segundo turno nas eleições presidenciais e em Rondônia a governador. É missão hercúlea e, a princípio, a possibilidade de somar 50% mais um voto estaria descartada. Em Rondônia já temos um quadro, não definitivo para a sucessão estadual e, em nenhuma análise a chance de eleição à sucessão estadual em primeiro turno. Por isso, quem tem chances de ir para o segundo turno deve negociar, antes do primeiro, apoio de que ficar de fora para o segundo. As eleições de 2024 (prefeito e vereador) em Porto Velho deixou isso bem evidente. A ex-deputada federal Mariana Carvalho (UB) venceu o primeiro turno (44,53% a 25,65% dos votos válidos) a Leo Moraes (Podemos) e foi derrotada no segundo, quando Leo obteve 56,18% dos votos válidos. A concorrente, Mariana Carvalho, do União Brasil, ficou com 43,82%.

Eucatur – Desde segunda-feira (16) que a Eucatur (Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo), colocou em operação os primeiros ônibus do País equipados com a inédita configuração 6x2 e 15 metros de comprimento sobre chassi Volvo. A viagem inaugural foi de Cascavel a Rio Branco, no Acre. Equipados com carroceria Busccar Vissta 365 NB1, sob chassi Volvo, os novos ônibus aumentam e melhoram os resultados operacionais, graças aos 15 metros de comprimento e a nova configuração com poltronas semileito ampliando a capacidade de transporte em relação aos modelos convencionais. Na primeira etapa serão cinco ônibus com a nova configuração que serão entregues neste mês. Além do moderno e funcional sistema de ar-condicionado com saídas individuais de ventilação, banheiro pressurizado, geladeira e iluminação em LED, segundo Airton Gurgacz, um dos diretores da Eucatur, “a meta é disponibilizar para os passageiros o máximo de conforto e segurança”.

Cidadania – O renomado cirurgião plástico Marcelo Almeida será homenageado na quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa (Ale), às 14h30 com o título de Cidadão Honorário de Rondônia, proposição do deputado Alan Queiroz (PL-PVH) aprovada por unanimidade em plenário, “pelos relevantes serviços prestados ao Estado”, desde 2012, quando inaugurou a clínica em Porto Velho. Marcelo também atende semanalmente nas cidades de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura. Com residência médica aprovada no Instituto Pitanguy, no Rio de Janeiro, um dos mais renomados centros de cirurgias plásticas do mundo. Marcelo Almeida é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, Undersea and Hyperbaric Medical Society e tem diversos trabalhos científicos publicados nas áreas de cirurgias plásticas e medicina hiperbárica.

Respigo

Na segunda-feira (22) o senador Marcos Rogério, presidente do PL em Rondônia comandará evento em Porto Velho de lançamento da sua pré-candidatura a governador. A solenidade será no Vila Privillege (antiga Talismã), na Avenida Mamoré, Bairro 3 Marias +++ Provavelmente teremos o anúncio do pré-candidato a vice, e do pecuarista de Ji-Paraná, Bruno (Bolsonaro) Scheidt e do deputado federal Fernando Máximo, às duas vagas ao Senado. O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) é um dos nomes cotados para ser o vice de Rogério +++ A juíza de Direito Maria Paula Cassone Rossi foi nomeada para o cargo de secretária-geral da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STF). Ela é a primeira mulher a assumir o cargo +++ A secretaria-geral da presidência responde administrativamente à execução das funções de o Presidente, pelo assessoramento no planejamento e na definição das diretrizes para a administração do Tribunal. "Recebo, com muita honra, a oportunidade de contribuir com a gestão administrativa do Tribunal da Cidadania", disse Maria Paula +++ Jogam hoje (16 pela Copa do Mundo França e Senagal (15h), Iraque e Noruega (18h). A Argentina enfrenta a Argélia às 21h encerrando a rodada do dia.