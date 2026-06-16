Alex Redano acompanha entrega de 11 toneladas de condicionadores de solo para produtores rurais de Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 16/06/2026 às 14h20

Investimento voltado ao fortalecimento da agricultura familiar (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), acompanhou na Sexta-feira (12), da entrega de 11 toneladas de condicionadores de solo que irão beneficiar diretamente 314 produtores rurais de Ariquemes. A ação foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, com recursos pagos pelo Governo de Rondônia.



A entrega representa mais um importante investimento voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando melhores condições para o aumento da produtividade e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.



Durante o evento, Alex Redano destacou a importância de apoiar os trabalhadores do campo, responsáveis por grande parte da produção de alimentos e pela movimentação da economia regional.



“É uma grande satisfação ver esse benefício chegando às propriedades rurais e contribuindo diretamente para o fortalecimento da produção agrícola. Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar investimentos que gerem resultados concretos para quem vive e produz no campo”, afirmou o parlamentar.



Redano também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo pagamento das emendas parlamentares que tornaram possível a aquisição dos insumos, além de reconhecer o trabalho da Secretaria de Estado da Agricultura e da prefeita Carla Redano pelo apoio aos produtores rurais do município.



A iniciativa reforça o compromisso do mandato com o desenvolvimento do setor produtivo rural, garantindo melhores condições de trabalho aos agricultores e incentivando o crescimento sustentável da agricultura em Ariquemes e em toda a região.