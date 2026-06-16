Corregedoria leva correições às comarcas de Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto e Jaru

Por TJ-RO

Publicada em 16/06/2026 às 14h31

A Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ) promoveu, na última semana, uma série de reuniões orientativas nas comarcas de Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Jaru. As atividades foram conduzidas pelo corregedor-geral, desembargador Glodner Luiz Pauletto, acompanhado pela juíza auxiliar da Corregedoria, Roberta Cristina Garcia Macedo.

Durante a programação, magistrados e servidores de cada comarca participaram de encontros para o aprimoramento dos serviços judiciais. As reuniões fazem parte do trabalho contínuo de acompanhamento e supervisão desenvolvido pela Corregedoria em todo o estado.

Além das unidades judiciárias, a Corregedoria visitou instituições essenciais para o funcionamento da Justiça, como a Defensoria Pública, o Ministério Público e as forças de segurança. A agenda do corregedor-geral incluiu, inclusive, a participação na cerimônia de passagem de comando da 2º Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar, em Ouro Preto do Oeste.

As correições têm o objetivo de avaliar o funcionamento dos serviços, identificar boas práticas e apontar oportunidades de melhorias. Após as ações são elaborados relatórios, que detalham pontos positivos, eventuais deficiências e apresentam recomendações específicas para aperfeiçoar o desempenho das unidades visitadas.

As correições ocorrem regularmente, independentemente da constatação de eventuais irregularidades. A intenção é aproximar a Corregedoria das comarcas.

Esta semana de correições também contou com o apoio de servidores do Judiciário, como Adriana Dávila e Helon Mendes.TJ-RO